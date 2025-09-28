DIXON (2°): 21° podio in Moto2 (5° quest'anno): eguaglia Franco Morbidelli, Miguel Oliveira al 9° posto di tutti i tempi nella classe media.
Moto2, GP Giappone (Motegi): la gara in diretta live
Sul circuito di Motegi è il turno della Moto2 con Gonzalez in pole position. In prima fila con il leader del Mondiale anche Holgado e Alonso. Alle 7 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Per Holgado è la 2^ vittoria in Moto2 dopo Barcellona, al 4° podio. Primo giro veloce in Moto2 per il 'pistolero'.
Holgado vince a Motegi! Sul podio anche Dixon e Moreira. 5° Gonzalez, 6° Arbolino. Out Vietti
ULTIMO GIRO!
Giro 18/19
Arbolino è esausto, superato anche da Gonzalez.
- 1) Holgado
- 2) Dixon
- 3) Moreira
- 4) Alonso
- 5) Gonzalez
- 6) Arbolino
Giro 16/19
Holgado prosegue nel suo monologo, Dixon a 5 secondi. Poi Moreira, Alonso e Arbolino. Gonzalez è ancora 7°.
Giro 15/19
I postumi dell'operazione al braccio si fanno sentire: Arbolino deve arrendersi a Moreira, che deve assolutamente approfittare di questa gara per recuperare punti mondiali a Gonzalez, attualmente 7°.
Giro 14/19
Arbolino difende con i denti la sua terza posizione, mantenendo 3-4 decimi su Moreira.
Giro 13/19
Holgado continua nella sua corsa solitaria, allungando ulteriormente su Dixon e Arbolino, staccato di cinque secondi dal leader. Moreira li studia dalla 4^posizione, Gonzalez si sbarazza di Ortolà e risale al 7° posto.
Giro 12/19
- 1) Holgado
- 2) Dixon
- 3) Arbolino
- 4) Moreira
- 5) Alonso
- 8) Gonzalez
- 16) Canet
Giro 10/19
Errore di Arbolino, superato da Dixon. Holgado davanti con quattro secondi di vantaggio. Gonzalez sale 8°.
Giro 9/19
Holgado incrementa ancora su Arbolino, che deve guardarsi le spalle da Dixon. Moreira è 4°. Gonzalez sconta il long lap e torna in pista 9°. Canet in crisi nera: è 16°.
Giro 8/19
Il ritmo di Holgado è insostenibile anche per il super Arbolino di oggi, distante ora tre secondi e mezzo. Dixon supera Moreira, Gonzalez deve ancora scontare il long lap.
Giro 7/19
- 1) Holgado
- 2) Arbolino
- 3) Moreira
- 4) Dixon
- 5) Alonso
- 7) Gonzalez
- 16) Canet
Giro 6/19
Holgado in fuga, ma ora è Arbolino il suo primo inseguitore! Terzo Moreira. Rientra ai box uno sconsolato Vietti: che peccato per il piemontese. Long lap penalty per Gonzalez.
Giro 5/19
Holgado allunga ancora: quasi due secondi su Moreira e Arbolino. Gonzalez under investigation per l'azione su Vietti.
Si stende Guevara.
Giro 4/19
Holgado ha già preso 8 decimi a Moreira, seguono Arbolino, Dixon e David Alonso. Cade Vietti dopo un contatto sul sorpasso - decisamente aggressivo - di Gonzalez.
Giro 3/19
- 1) Holgado
- 2) Moreira
- 3) Arbolino
- 4) Dixon
- 5) Alonso
- 8) Vietti
- 9) Gonzalez
- 19) Canet
Giro 2/19
Holgado si mangia Moreira e vola al comando, ma che Arbolino: è terzo! Vietti e Gonzalez lottano per l'8^posizione.
Giro 1/19
Che caos in partenza: c'è Moreira in testa, poi Holgado e Alonso, 5° Arbolino! Vietti è 8°, Gonzalez 9°.
Caduta di Dani Munoz.
VIA ALLA GARA DI MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
Arbolino 11°
Buona qualifica dell'altro pilota italiano in griglia, operato di sindrome compartimentale subito dopo il gran premio di Misano.
Vietti (4° in griglia)
Sull’onda della vittoria nella gara di casa a Misano, il piemontese ha conquistato un promettente quarto posto, davanti a Moreira e Joe Dixon.
ALONSO (3°)
1^ prima fila in Moto2 a 19 anni 5 mesi 2 giorni: 10° pilota più giovane a riuscirci (il record è di Aldeguer: 16 anni 11 mesi 29 giorni in Argentina nel 2022).
HOLGADO (2° in griglia)
4^ prima fila in Moto2 per lo spagnolo, autore di due pole consecutive e Barcellona e Misano.
7^ pole in Moto2 in una stagione. Meglio di Gonzalez solo:
- Rabat (11 nel 2014)
- Pol Espargarò (8 nel 2012)
Numeri a cura di Michele Merlino
GONZALEZ IN POLE
8^ pole in Moto2 (7^ quest’anno) per l'attuale leader del Mondiale che eguaglia Mattia Pasini, Jake Dixon, Fermin Aldeguer all’8° posto di tutti i tempi nella classe media.
PRIMA FILA MOTO2: Gonzalez/Holgado/Alonso
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
GP Giappone: l'analisi del circuito di MotegiVai al contenuto
LA PISTA
Lunga 4801 metri e larga 15, presenta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Un circuito abbastanza centrato.
Il record di Vale
Valentino Rossi - che ha vinto in Giappone nel 2001 (Suzuka) e poi nel 2008 a Motegi, quando si laureò campione del mondo per la sesta volta in top class - detiene il record di podi: 11.
PILLOLE DI STORIA
Con tre vittorie, Loris Capirossi è il co-primatista sul circuito di Motegi insieme a Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.
La struttura ospita una scuola guida, piste di dirt-track e go-kart, hotel, ristoranti, negozi e soprattutto il Museo della Honda (nella foto), con moto e automobili da competizione di tutte le epoche.
Costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, tornato nel 2022 dopo i due anni di stop per la pandemia.
IL CIRCUITO
Di proprietà della Honda, il complesso sportivo di Motegi si avvale di due circuiti e per questo viene chiamato 'Twin Ring' (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493.
GP Giappone, Moto2 alle 5.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa alba italiana sono appena cominciate! Alle 5.15 la gara di Moto2, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.