Quarta vittoria stagionale per Manu Gonzalez. Lo spagnolo vince al Mugello davanti ad Albert Arenas e Aron Canet (che ha chiuso terzo al termine di una straordinaria lotta con Moreira). Quinto Vietti. Alle 14 da non perdere la gara di MotoGP in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

