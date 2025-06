Gran finale al Mugello: gara alle 14 LIVE su Sky

Dopo la vittoria nella Sprint Race, Marc Marquez scatterà ancora dalla pole position oggi. Alle sue spalle Pecco Bagnaia (che ha chiuso terzo nella baby race del sabato) e Alex Marquez. In seconda fila Quartararo, Vinales e Morbidelli. Alle 14 l'ultimo atto del weekend con la gara lunga, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

