Corsa posticipata per il grave incidente in Moto3 che ha coinvolto Rueda e Dettwiler. Holgado in pole con il record della pista a Sepang. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, dovrà difendere i 2 punti di vantaggio che ha ancora su Moreira. Bandiera rossa dopo due giri: gara accorciata da 17 a 11 giri. La diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca sul nostro liveblog

INCIDENTE IN MOTO3: GLI AGGIORNAMENTI LIVE