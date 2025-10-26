Moto2, GP Malesia (Sepang): la gara in diretta live
Corsa posticipata per il grave incidente in Moto3 che ha coinvolto Rueda e Dettwiler. Holgado in pole con il record della pista a Sepang. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, dovrà difendere i 2 punti di vantaggio che ha ancora su Moreira. Bandiera rossa dopo due giri: gara accorciata da 17 a 11 giri. La diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca sul nostro liveblog
VITTORIA DI DIXON! 2° Alonso, 3° Baltus, 5° Moreira, Gonzalez fuori dalla zona punti
ULTIMO GIRO!
Giro 10/11
Moreira è virtualmente il nuovo leader del Mondiale con 9 punti di vantaggio su Gonzalez: che regalo dello spagnolo...
Giro 9/11
È caduto Gonzalez! Moreira è 5°: occasione unica per il brasiliano! Lo spagnolo è ultimo...
Giro 8/11
Dixon allunga su Alonso, che ha passato Holgado. Ma occhio alla sfida mondiale: Gonzalez è 5°, ma negli specchietti vede Moreira!
Giro 7/11
- 1) Dixon
- 2) Holgado
- 3) Alonso
- 4) Baltus
- 5) Gonzalez
- 7) Moreira
- 10) Arbolino
- 15) Vietti
Giro 6/11
Dixon mantiene due-tre decimi su Holgado, ma Gonzalez non è così distante dai primissimi. Qualche difficoltà per Moreira con l'ostico Escrig, ma alla fine il brasiliano passa. Arbolino è 10°.
Giro 4/11
Dixon allunga su Holgado, distante un paio di decimi su Dixon e Alonso. Gonzalez resta 5° e Moreira 8° a sette decimi da Escrig.
Giro 3/11
Dixon supera Holgado e vola in testa! Gonzalez 5°, Moreira è 8° davanti a Tony Arbolino.
Giro 2/11
- 1) Holgado
- 2) Dixon
- 3) Alonso
- 4) Baltus
- 5) Arenas
- 6) Gonzalez
- 8) Arbolino
- 10) Moreira
- 19) Vietti
Giro 1/11
Holgado in testa, seguito da Dixon e Arenas. Quarto Gonzalez, autore di una grande partenza, stavolta. Ma anche Moreira non scherza: è 11°.
VIA ALLA (NUOVA) GARA DI MOTO2!
Lo stop favorirà, in teoria, Gonzalez: il suo avversario Moreira avrà meno giri per tentare il recupero
Ma prima un altro giro di ricognizione...
Tutto pronto per la nuova partenza della Moto2
Dopo la 'sosta' forzata ai box, i piloti possono tornare in pista per il giro di schieramento
La gara sarà accorciata a 11 giri, 6 in meno del previsto
La corsa dovrebbe ripartire tra pochi minuti
Gara neutralizzata: tutto ripartirà come prima, con le posizioni originali
Non erano stati completati i primi tre giri, motivo per cui si ripartirà con la griglia originale.
ATTENZIONE: BANDIERA ROSSA!
Gara fermata per i detriti rimasti in pista dopo la caduta di Joe Roberts.
Giro 2/17
Holgado sempre al comando davanti ad Arenas e Alonso. Gonzalez supera Arbolino e sale in 6^posizione. Moreira recupera ancora terreno: il brasiliano è 10°. Caduta per Roberts.
Giro 1/17
Holgado mantiene la prima posizione, super partenza di Arbolino: il milanese è 5°. Lotta mondiale: 6° Gonzalez, 13° Moreira.
Munoz è riuscito a schierarsi 5° in griglia, ma dovrà scontare un doppio long lap penalty.
VIA ALLA GARA DI MOTO2
Problemi per Munoz, che partirà dal fondo della griglia (aveva il 5° tempo)
Giro di ricognizione in corso...
Splende il sole a Sepang, la temperatura è di 32°C
LA GRIGLIA
Aggiornamenti sull'incidente in Moto3
- Buone notizie per Rueda: 'solo' una frattura al braccio destro per il campione del mondo. News comunicate direttamente al nostro inviato Sandro Donato Grosso dal titolare del team Ajo (la squadra del pilota spagnolo), appena tornato dall'ospedale.
- Dettwiler non sarebbe in pericolo di vita: indiscrezione arrivata dalla tedesca Servus Tv.
Moto2 alle 9.30 su Sky Sport
Gara posticipata dopo il bruttissimo incidente in Moto3 che ha coinvolto il campione del mondo Rueda e lo svizzero Dettwiler. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Che attesa per la sfida Gonzalez-Moreira
L'attuale leader del Mondiale scatterà 7° in Malesia; 16° in griglia il suo diretto inseguitore, a soli due punti in classifica dallo spagnolo e costretto alla rimonta a Sepang.
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
PRIMA FILA MOTO2: Holgado/ Baltus/ Dixon
DIXON (3°)
23^ prima fila in Moto2 (6^ quest’anno) per il britannico che eguaglia Marc Marquez all’8° posto di tutti i tempi nella classe media.
Numeri a cura di Michele Merlino
BALTUS (2° in griglia)
6^ prima fila in Moto2 per l'australiano.
Holgado in pole
È la terza in Moto2 per lo spagnolo, alla 5^ prima fila in carriera.
128^ pole spagnola in Moto2.
Le posizioni degli italiani
- 9) Tony Arbolino
- 20) Celestino Vietti
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
LA PISTA
Il circuito è lungo 5.543 metri e largo 16, con 15 curve: 5 a sinistra e 10 a destra.
Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).
Com'è andata nel 2025
L'anno scorso, Bagnaia annullò il primo match point di Jorge Martin. Dopo uno spettacolare duello nei primi giri, il torinese andò a vincere il GP asiatico davanti allo spagnolo e a Enea Bastianini. Gara interrotta al via per un brutto incidente che coinvolse Miller, Quartararo e Binder, per fortuna tutti illesi.
In Moto2 trionfo di Celestino Vietti, tornato in pista dopo l'operazione alla spalla e dominatore in Malesia.
Il record del 'Dottore'
Il pilota che ha vinto di più in top-class a Sepang è Valentino Rossi, recordman del Gran Premio malese con 6 successi. Segue Dani Pedrosa con tre vittorie; Kenny Roberts Jr, Casey Stoner, Marc Marquez, Francesco Bagnaia e Andrea Dovizioso a due.
IL CIRCUITO
Situato a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur e progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Sepang International Circuit è uno dei più moderni al mondo, con aree di servizio (box e sala stampa) di prima classe e una pista di go-kart omologata FIA.
Appuntamento fisso del Motomondiale dal 1999 (con le eccezioni del 2020 e 2021, cancellato per il Covid), può ospitare fino a 130mila spettatori.