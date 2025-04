Strepitosa vittoria del valenciano, nuovo leader del Mondiale: il pilota Fantic, scattato dalla prima fila e scivolato in 14^ posizione dopo una bruttissima partenza, è stato autore di una super rimonta in Qatar. Sul podio anche Oncu e Gonzalez, ritiro per Dixon. Vietti chiude 7°, Arbolino 20°. Alle 19 il gran finale con la top class: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP, LA GARA LIVE