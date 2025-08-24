Moto2, GP Ungheria: la gara in diretta live
Sul circuito di Balaton Park è il turno della Moto2, con Moreira in pole position. Alle 14 gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
ULTIMO GIRO!
Giro 21/22
Alonso passa Moreira e punta anche Gonzalez: che rimonta del colombiano! Sarà un ultimo giro da paura!
Giro 20/22
- 1) Gonzalez
- 2) Moreira
- 3) Alonso
- 4) Dixon
- 5) Veijer
Giro 19/22
Strappetto di Gonzalez, che guadagna un decimino su Moreira. Ma occhio ad Alonso: c'è anche lui per la vittoria finale!
Giro 18/22
Che rischio Gonzalez: rimane in piedi per miracolo, bravissimo anche a difendersi dall'attacco di Moreira. Rientrano anche Dixon e Alonso: che gara!!!
Giro 17/22
Moreira è tornato a bomba su Gonzalez: si preannuncia un finale mozzafiato! Alle loro spalle, si allontana di nuovo Dixon, tallonato da un ottimo Alonso, il più veloce in pista.
Giro 16/22
- 1) Gonzalez
- 2) Moreira
- 3) Dixon
- 4) Veijer
- 5) Alonso
- 16) Arbolino
Giro 15/22
Gonzalez di forza su Moreira: lo spagnolo vola in testa, ma che duello! Dixon si avvicina: solo un secondo lo separa dal brasiliano! Arbolino non riesce a schiodarsi dalla 16^posizione.
Giro 14/22
- 1) Moreira
- 2) Gonzalez
- 3) Dixon
- 4) Veijer
- 5) Canet
- 16) Arbolino
Giro 12/22
Gonzalez sta cucinando per bene Moreira, che sembra destinato a cedere il comando al leader del Mondiale. Gli inseguitori non sono lontanissimi, ma sia Dixon che Canet non riescono - al momento - a tenere il ritmo della coppia davanti.
Giro 10/22
Gonzalez ringhia sugli scarichi di Moreira, che riesce in qualche modo a mantenere la testa della corsa. Dixon è lontano un paio di secondi, inseguito da Canet e Veijer.
Giro 8/22
Gonzalez dimezza lo svantaggio da Moreira, avanti di 4 decimi sul leader del Mondiale. Dixon resiste in terza posizione, incalzato da Canet. Arbolino sale in 16^posizione.
Giro 6/22
Passa anche Gonzalez, che si mette all'inseguimento di Moreira, distante 8 decimi. Dixon ora dovrà guardarsi alle spalle da Canet e Veijer.
Giro 5/22
- 1) Moreira
- 2) Dixon
- 3) Gonzalez
- 4) Canet
- 5) Veijer
- 17) Arbolino
Giro 4/22
S'infila Moreira e scappa, il brasiliano! Dixon e Gonzalez inseguono a tre decimi, Canet è staccato di un secondo. Arbolino è 17°.
Giro 3/22
Moreira va molto più forte di Dixon, ma sembra non volere ancora affondare. Gonzalez è lì a un passo. Ritiro per Vietti dopo la caduta del primo giro.
Giro 2/22
Dixon prova a resistere ai ripetuti attacchi di Moreira, ma il sorpasso è ormai dietro l'angolo. Doppio long lap per Guevara. Arbolino è 19°.
Giro 1/22
Super partenza di Dixon, al comando della gara! Lo inseguono Moreira e Gonzalez, 5° Canet. Maxi caduta: anche Vietti è finito a terra.
VIA ALLA GARA DI MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 22° Arbolino
- 23° Vietti
GONZALEZ (3° in griglia)
14^ prima fila in Moto2 (9^ quest'anno) per lo spagnolo, attuale leader del Mondiale.
VAN DEN GOORBERGH (2° in griglia)
Quarta prima fila in Moto2, la prima da Barcellona 2024.
Per la Kalex è la 215^ pole (12^ quest'anno).
MOREIRA IN POLE
La quarta in Moto2 (4^ quest'anno) per il brasiliano: eguaglia Mika Kallio, Alex Rins, Pedro Acosta al 25° posto di tutti i tempi nella classe media.
PRIMA FILA MOTO2: Moreira/van den Goorbergh/Gonzalez
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito
Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.
Il circuito presenta 17 curve, 7 a destra a 10 a sinistra.
LA PISTA
Tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.
Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).
PILLOLE DI STORIA
Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).
La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.
IL CIRCUITO
Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e in questo weekend ospita per la prima volta in assoluto il Motomondiale.
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Alle 12.15 la gara di Moto2, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW (cronaca e aggiornamenti sul nostro LIVEBLOG).