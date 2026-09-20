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GP Austria
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.F. Salač
  2. 2.M. Gonzalez
  3. 3.A. Escrig
GP Austria
Fine
Qualifiche 2
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Moto2, la diretta del GP Austria (Spielberg)

Sul circuito di Spielberg alle 12.15 scende in pista la Moto2, con Salac in pole. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LIVE

LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI

  • 11° Tony Arbolino
  • 13° Celestino Vietti
  • 14° Luca Lunetta

Non ci saranno Piqueras, Veijer e Ferrandez, infortunati

statistiche

11 poleman quest’anno, eguagliato il record assoluto Moto2 del 2022.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

  • GONZALEZ (2° in griglia): 22^ prima fila in Moto2 (5^ quest'anno) come Scott Redding al 10° posto di tutti i tempi nella classe media
  • ESCRIG (3° in griglia): 4^ prima fila in Moto2
statistiche

I NUMERI DI SALAC

  • 3 anni 5 mesi e 25 giorni per passare dalla prima alla seconda pole. Nella storia della Moto2 solo un pilota ha impiegato di più: Simone Corsi: 9 anni 1 mese e 15 giorni da Aragon 2021 a Valencia 2021
  • 8^ prima fila per il ceco in Moto2
  • la prima pole fu in Algarve nel '23

Prima fila Moto2: Salac/Gonzalez/Escrig

Che coppia l'anno prossimo!

Moto2, Intact punta su Almansa e Gonzalez nel 2027

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Le caratteristiche del tracciato

Motomondiale a Spielberg: l'analisi del circuito

Motomondiale a Spielberg: l'analisi del circuito

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COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

In MotoGP arrivò la sesta doppietta consecutiva Sprint-gara lunga di Marc Marquez, al primo successo in carriera - strano ma vero - sul circuito austriaco. In Moto2 successo di Diogo Moreira.

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

La pista è lunga 4,318 Km e larga 13, con 11 curve: 8 a destra e 3 a sinistra.

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

Il rettilineo è di 626 metri, con un dislivello di 65 mt.

Il rettilineo del GP Austria

©Ansa

IL 'TORO'

Il simbolo del Red Bull Ring è, naturalmente, il 'Toro': la grande statua del peso di quasi 70 tonnellate posizionata all'ingresso.

La statua del Toro a Spielberg

©Ansa

PILLOLE DI STORIE

Il circuito della Stiria ha una storia molto complessa: prima di "Red Bull Ring" era chiamato "A1-Ring", ma in origine era per tutti Zeltweg, sinonimo dell’Osterreichring, costruito nel 1969. Nonostante le tante denominazioni... è sempre rimasto lì, con le sue montagne verdi e i 660 metri sopra il livello del mare, tra i più alti del calendario.

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa domenica austriaca sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto per la gara di Moto2: alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.