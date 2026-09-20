11 poleman quest’anno, eguagliato il record assoluto Moto2 del 2022.
Numeri a cura di Michele Merlino
Sul circuito di Spielberg alle 12.15 scende in pista la Moto2, con Salac in pole. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
11 poleman quest’anno, eguagliato il record assoluto Moto2 del 2022.
Numeri a cura di Michele Merlino
In MotoGP arrivò la sesta doppietta consecutiva Sprint-gara lunga di Marc Marquez, al primo successo in carriera - strano ma vero - sul circuito austriaco. In Moto2 successo di Diogo Moreira.
La pista è lunga 4,318 Km e larga 13, con 11 curve: 8 a destra e 3 a sinistra.
Il rettilineo è di 626 metri, con un dislivello di 65 mt.
Il simbolo del Red Bull Ring è, naturalmente, il 'Toro': la grande statua del peso di quasi 70 tonnellate posizionata all'ingresso.
Il circuito della Stiria ha una storia molto complessa: prima di "Red Bull Ring" era chiamato "A1-Ring", ma in origine era per tutti Zeltweg, sinonimo dell’Osterreichring, costruito nel 1969. Nonostante le tante denominazioni... è sempre rimasto lì, con le sue montagne verdi e i 660 metri sopra il livello del mare, tra i più alti del calendario.
Le emozioni di questa domenica austriaca sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto per la gara di Moto2: alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.