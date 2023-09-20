Spielberg, i segreti del circuito curva dopo curva

Il Motomondiale torna subito in pista sul circuito di Spielberg per il GP d'Austria. Gara lunga della top class in programma domenica 20 settembre alle 14, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). In diretta, come tutto il weekend, su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Qui i 'segreti' e le curve più impegnative del Red Bull Ring

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