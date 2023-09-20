Spielberg, i segreti del circuito curva dopo curva

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP in Austria: l'analisi del circuito di Spielberg

RED BULL RING fotogallery
18 foto
©Ansa

Il Motomondiale torna subito in pista sul circuito di Spielberg per il GP d'Austria. Gara lunga della top class in programma domenica 20 settembre alle 14, preceduta da Moto3 (alle 11) e Moto2 (alle 12.15). In diretta, come tutto il weekend, su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Qui i 'segreti' e le curve più impegnative del Red Bull Ring

GUIDA AL WEEEKEND SU SKY

ALTRE FOTOGALLERY

Agius in Tech3: la griglia piloti 2027 è completa

mercato piloti

Con l'annuncio di Senna Agius in Tech3 si completa la griglia piloti della MotoGP 2027. Sono...

23 foto

Marquez, i punti guadagnati a Martin e Bez in 7 GP

l'analisi

Con la doppietta a Misano Marc Marquez ha completato la rimonta, prendendosi la vetta (per ora in...

11 foto

MotoGP no-stop: subito in pista per il GP Austria

18-20 settembre

La MotoGP non si ferma e dopo aver fatto tappa a Misano si sposta in Austria. Dal 18 al 20...

23 foto

GP San Marino, i piloti con più vittorie a Misano

MotoGp

Dopo il dominio del 2025, Marc Marquez ha suonato la settima sinfonia a Misano. Il pilota Ducati...

22 foto

Marquez fa 104: i più vincenti nel Mondiale

104 successi

Marc Marquez vince a Misano e conquista la 104^ vittoria in carriera, la 78^ in...

20 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Bulega in ospedale dopo una caduta: sta bene

    test mugello

    Il pilota italiano protagonista di un highside all'Arrabbiata 2 nella seconda giornata di test al...

    Mir salta il GP d'Austria: al suo posto Nakagami

    gp d'austria

    Joan Mir salterà il GP d'Austria: dopo il ritiro nella gara di Misano, lo spagnolo è stato...

    Ougura in Austria: atteso l'ok dei medici

    verso spielberg

    Ai Ogura è pronto a tornare in pista nel GP d'Austria dopo aver saltato gli ultimi due...