GONZALEZ (3°): 17° podio in Moto2 come Alex Rins, Remy Gardner, Tony Arbolino al 16° posto di sempre nella categoria.
Moto2, GP Brasile: Holgado trionfa a Goiania, 7° Arbolino, 9° Vietti
Lo spagnolo vince sul circuito di Goiania e diventa il nuovo leader del Mondiale di Moto2. "Dedichiamo la vittoria a Roberto Lunadei", il messaggio commosso del team Italtrans per il meccanico scomparso tragicamente negli scorsi giorni. Sul podio anche Munoz e Gonzalez. 7° Arbolino, 9° Vietti, 23° Foggia, che ha sostituito l'infortunato Lunetta. Alle 19 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
La nuova classifica del Mondiale di Moto2
MUNOZ (2°): 2° podio in Moto2 dopo un 3° posto in Catalunya l’anno scorso.
HOLGADO: 3^ vittoria in Moto2
7° podio in Moto2 (2° quest'anno): eguaglia Alex de Angelis, Dominique Aegerter al 45° posto di tutti i tempi nella classe media.
"Vittoria dedicata a Roberto Lunadei"
Il messaggio commosso del team Italtrans per il meccanico scomparso in un tragico incidente negli scorsi giorni.
VITTORIA DI HOLGADO! 2° Munoz, 3° Gonzalez
Gli italiani: 7° Arbolino, 9° Vietti dopo una super rimonta.
ULTIMO GIRO!
Giro 25/26
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Escrig
- 4) Gonzalez
- 5) Alonso
- 7) Arbolino
- 9) Vietti
Giro 24/26
Munoz passa Holgado: sarà un finale pazzesco!
Giro 23/26
Sempre più minaccioso Munoz su Holgado, separati soltanto da tre decimi! Escrig deve difendere il suo 'secondino' di gap da Gonzalez. Ma occhio ad Alonso. Arbolino 7°, Vietti 9°.
Giro 21/26
Munoz prova ad accorciare su Holgado: solo quattro decimi tra i due! Per il terzo posto se la giocheranno Escrig, Gonzalez e Alonso. Arbolino ancora 7°, Vietti 9°. Caduta di Furusato.
Giro 19/26
Holgado tenta l'allungo: quasi un secondo su Munoz. Si stacca Escrig, tallonato da Gonzalez e Alonso. Arbolino insegue a tre secondi dal terzetto. Vietti rimane 9°.
Giro 17/26
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Escrig
- 4) Gonzalez
- 5) Guevara
- 6) Arbolino
- 9) Vietti
- 21) Foggia
Giro 15/26
Munoz ed Escrig cercano di resistere al ritmo indiavolato di Holgado. Ma anche Gonzalez è lì per il podio. E chissà che Arbolino... non s'inserisca nella bagarre: il milanese è salito in 6^posizione. Vietti recupera ancora: è 9°. Foggia 18°.
Giro 13/26
Holgado mantiene più di mezzo secondo su Munoz, tallonato da Escrig. A due secondi Gonzalez, che stacca Alonso. Arbolino è sempre 7°, Vietti 10°.
Giro 11/26
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Escrig
- 4) Gonzalez
- 5) Alonso
- 7) Arbolino
- 10) Vietti
Giro 9/26
Gara di testa spaccata in tre gruppi: davanti Holgado, Munoz ed Escrig; a un secondo Alonso e Gonzalez; a due secondi Guevara e Arbolino. Vietti sale 11°.
Giro 7/26
Holgado non riesce a scappare: tre-quattro decimi su Munoz ed Escrig, vicini anche Alonso, Gonzalez e Arbolino. Vietti continua nella sua 'folle' rimonta, al ritmo dei primi: il piemontese è 12°.
Giro 5/26
- 1) Holgado
- 2) Munoz
- 3) Escrig
- 4) Alonso
- 5) Gonzalez
- 7) Arbolino
- 13) Vietti
Caduta di Navarro.
Giro 3/26
Holgado ora in testa, inseguito da Munoz ed Escrig. Settimo Arbolino, 16° Vietti.
Giro 2/26
Munoz davanti, seguono Escrig e Holgado. 7° Arbolino, Vietti scivola 17° dopo un contatto con Ortolà.
Giro 1/26
Escrig al comando, poi Munoz e Holgado, 6° Arbolino, autore di una bella partenza. Vietti è 8°.
Via alla gara di MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
La griglia di partenza
Sarà Felipe Massa a sventolare la bandiera a scacchi
L'omaggio a 'Luna'
Tributo di Italtrans a Roberto Lunadei, morto in un tragico incidente negli scorsi giorni: il team con cui il noto meccanico del Motomondiale aveva vinto il Mondiale Moto2 con Bastianini porterà sul cupolino il soprannome di Lunadei (che si faceva chiamare 'Luna') per il GP del Brasile.
Meteo
Splende il sole a Goiania, temperatura attuale di 28 °C.
Holgado: "Sarà una gara molto dura, fa caldissimo"
La battuta 'volanta' del poleman dalla griglia di partenza, al microfono del nostro inviato Sandro Donato Grosso.
Gli highlights delle qualifiche
Rimandate a oggi dopo il 'buco' trovato ieri nella pista che ha costretto a ritardare l'inizio della Sprint e a posticipare, appunto, le qualifiche di Moto2.
La classifica della Moto2 prima del Brasile
Foggia sostituisce Lunetta
Dennis Foggia torna in Moto2 a oltre un anno dall'ultima apparizione nella categoria (Valencia 2024) e dopo l'annata in Moto3 nel 2025. Il romano è stato scelto da SpeedRS per sostituire Luca Lunetta nei GP di Brasile e Usa dopo la frattura al piede del 19enne in Thailandia.
Gara posticipata di 10 minuti: partirà alle 17.25
ESCRIG (3° in griglia): 1^ prima fila in Moto2, 93° pilota con una prima fila nella classe media.
ALONSO (2° in griglia): 3^ prima fila in Moto2.
Per la Spagna è la 130^ pole in Moto2.
Le 5 pole di Holgado
- 1) Barcelona 2025 (7/9)
- 2) Misano 2025 (14/9)
- 3) Sepang 2025 (26/10)
- 4) Valencia 2025 (16/11)
- 5) OGGI
HOLGADO: 5^ pole in Moto2 (la prima da Valencia ’25). Eguaglia Takaaki Nakagami, Andrea Iannone, Luca Marini, Jorge Navarro, Joe Roberts, Ai Ogura, al 20° posto di tutti i tempi.
Prima fila Moto2: Holgado/Alonso/Escrig
Il recordman di vittorie è Valentino Rossi, che ha trionfato 6 volte in Brasile: nel 1997 (in 125), nel 1998 (in 250) e dal 2000 al 2003 in top class (una in 500 e tre in MotoGP).
L'Italia è la nazione più vincente nelle 13 edizioni del Motomondiale disputate in Brasile con 11 successi tra tutte le classi.
Un po' di storia
Goiania ha ospitato le prime tre gare del Gran Premio del Brasile dal 1987 al 1989; la quarta (nel 1992) si è corsa a Interlagos. Nel 1995, 1997 e dal 1999 al 2004 la competizione traslocò sul circuito di Jacarepaguá con la nuova denominazione di "Gran Premio di Rio".
Diversi i punti di sorpasso, nonostante la non eccessiva lunghezza del tracciato: curva 1-2, subito dopo il rettilineo principale; la chicane 10-11 e l'ultima curva.
I punti di frenata più difficili del circuito - che ricorda per conformazione le piste di Barcellona e Portimao - sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Brasile: l'analisi del circuito di GoianiaVai al contenuto
La pista è lunga 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra. Il rettilineo dei box misura 994 metri.
L'Autódromo Internacional sorge in zona Parque Lozandes e dal 1989 è intitolato ad Ayrton Senna.
Goiania è la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia.
Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974, progettato dall'architetto Silas Varizo in collaborazione con l'allora pilota di aerei e auto da corsa Marcos Veiga Jardim. La consulenza tecnica venne affidata a Emerson Fittipaldi, all'epoca in procinto di conquistare il suo secondo titolo mondiale di Formula 1.
Moto2 alle 17.15 su Sky
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 17.15 è la volta della gara di Moto2. E alle 19 il gran finale con la top class: tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.