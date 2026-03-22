Lo spagnolo vince sul circuito di Goiania e diventa il nuovo leader del Mondiale di Moto2. "Dedichiamo la vittoria a Roberto Lunadei", il messaggio commosso del team Italtrans per il meccanico scomparso tragicamente negli scorsi giorni. Sul podio anche Munoz e Gonzalez. 7° Arbolino, 9° Vietti, 23° Foggia, che ha sostituito l'infortunato Lunetta. Alle 19 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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