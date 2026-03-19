MotoGP di nuovo in pista nel weekend per il Gran Premio del Brasile, assente in calendario da 22 anni. Giovedì la conferenza stampa dei piloti alle 16, sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15), tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui la storia e le caratteristiche del tracciato di Goiania