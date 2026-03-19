Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, la storia del GP Brasile e l'analisi del circuito di Goiania

MOTOMONDIALE fotogallery
16 foto

MotoGP di nuovo in pista nel weekend per il Gran Premio del Brasile, assente in calendario da 22 anni. Giovedì la conferenza stampa dei piloti alle 16, sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15), tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui la storia e le caratteristiche del tracciato di Goiania

ALTRE FOTOGALLERY

Qatar spostato all'8/11: nuovo calendario MotoGP

MotoGp

A causa della crisi in Medio Oriente gli organizzatori della MotoGP hanno annunciato lo...

24 foto

Marquez re sui nuovi circuiti. Ora il Goiania...

MotoGp

La MotoGP torna in Brasile a 22 anni di distanza dall'ultima volta (GP LIVE...

14 foto

Acosta leader MotoGP senza vittorie: i precedenti

MotoGp

Pedro Acosta è il nuovo leader del Mondiale di MotoGP per la prima volta in carriera senza aver...

6 foto

Marc Marquez out ai -5 giri: fora e si ritira

foto e video

Ritiro per Marc Marquez nella prima gara stagionale in Thailandia. Nel corso del 21° dei 26 giri...

23 foto

La classifica MotoGP dopo il GP in Thailandia

MotoGp

Pedro Acosta è il leader del Mondiale 2026 dopo il GP Thailandia e per Ktm si tratta di una prima...

23 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    MotoGP torna in Brasile: guida al weekend su Sky

    20-22 marzo

    MotoGP di nuovo in pista nel weekend LIVE su Sky Sport e in streaming...

    L'Aprilia premia Bezzecchi con... un'Ape

    MotoGp

    Dopo la vittoria in Thailandia, l'Aprilia ha regalato a Marco Bezzecchi... un'Ape Piaggio. Tutto...

    Bez: "Curioso della nuova pista, siamo motivati"

    MotoGp

    L'Aprilia si prepara per il GP del Brasile nel nuovo tracciato di Goiania. Bezzecchi vuole...