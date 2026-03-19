MotoGP, la storia del GP Brasile e l'analisi del circuito di Goiania
MotoGP di nuovo in pista nel weekend per il Gran Premio del Brasile, assente in calendario da 22 anni. Giovedì la conferenza stampa dei piloti alle 16, sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15), tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui la storia e le caratteristiche del tracciato di Goiania
- Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974, progettato dall'architetto Silas Varizo in collaborazione con l'allora pilota di aerei e auto da corsa Marcos Veiga Jardim. La consulenza tecnica venne affidata a Emerson Fittipaldi, all'epoca in procinto di conquistare il suo secondo titolo mondiale di Formula 1.
- Goiania è la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia.
- L'Autódromo Internacional sorge in zona Parque Lozandes e dal 1989 è intitolato ad Ayrton Senna.
- Nel 2016, alle spalle del circuito, è stato inaugurato un parco di 66mila metri quadrati dedicato a Marcos Veiga Jardim, con decine di spazi ricreativi.
- La pista è lunga 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra.
- Il rettilineo dei box misura 994 metri.
- È il Gran Premio con il maggior numero di giri di questa stagione: 31.
- Rispetto al tracciato originale, nella ristrutturazione del 2014 è stato modificato il tratto tra le curve 11 e 12 per aumentarne la sicurezza.
- Goiania ha ospitato le prime tre gare del Gran Premio del Brasile dal 1987 al 1989; la quarta (nel 1992) si è corsa a Interlagos. Nel 1995, 1997 e dal 1999 al 2004 la competizione traslocò sul circuito di Jacarepaguá con la nuova denominazione di "Gran Premio di Rio".
- L'Italia è la nazione più vincente nelle 13 edizioni del Motomondiale disputate in Brasile con 11 successi tra tutte le classi.
- Il recordman di vittorie è Valentino Rossi, che ha trionfato 6 volte in Brasile: nel 1997 (in 125), nel 1998 (in 250) e dal 2000 al 2003 in topclass (una in 500 e tre in MotoGP).
- La vittoria più importante di Rossi in Brasile è sicuramente quella del 21 settembre 2002: grazie a quel successo, il 'Dottore' si laureò aritmeticamente campione del mondo per la quarta volta in carriera.
- I punti di frenata più difficili del circuito - che ricorda per conformazione le piste di Barcellona e Portimao - sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.
- Diversi i punti di sorpasso, nonostante la non eccessiva lunghezza del tracciato: curva 1-2, subito dopo il rettilineo principale; la chicane 10-11 e l'ultima curva.
- Grande attesa per Diogo Moreira, benianimo di casa. Ma anche per Franco Morbidelli, legatissimo al Paese della madre, di origine brasiliana.
- MotoGP dunque in pista nel weekend, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, per il Gran Premio del Brasile, novità del calendario 2026. Sabato qualifiche alle 14.45 e Sprint alle 19, domenica gara lunga della top class sempre alle 19 preceduta da Moto3 (ore 16) e Moto2 (ore 17.15).