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Moto2, GP Catalunya (Barcellona): vince Gonzalez, 2° Vietti. Lunetta 9°

ABarcellona arriva la 2^vittoria stagionale di Gonzalez, sempre più leader del Mondiale. Secondo un super Vietti, scattato in pole e in testa fino a 4 giri dal termine. Ora è terzo nel Mondiale. Sul podio anche Guevara. Lunetta chiude 9°, suo migliore risultato in Moto2. Arbolino 17°. Alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

GP BARCELLONA, LA GARA MOTOGP LIVE

LIVE

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE: VIETTI SALE AL 3° POSTO

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gonzalez in lacrime: "È stata la migliore gara della mia vita"

Vietti: "Negli ultimi 4 giri non ne avevo più, ma sono felice del risultato"

statistiche

GUEVARA (3°): 7° podio in Moto2 (4° quest'anno) come Alex de Angelis, Dominique Aegerter, Senna Agius, Daniel Holgado,  al 45° posto di tutti i tempi.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

Vietti (2°)

  • 16° podio (2° quest'anno), come Mika Kallio, Francesco Bagnaia, Alonso López,  al 20° posto di sempre in Moto2.
  •  9° giro veloce in Moto2.
statistiche

I numeri di Gonzalez

  • 7^ vittoria in Moto2 (2^ quest'anno dopo Buriram): eguaglia Toni Elias, Jake Dixon, Augusto Fernandez,  al 16° posto di tutti i tempi nella classe media
  • 20° podio in Moto2 (5° quest'anno, 3° consecutivo) 

L'ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI GONZALEZ! 2° Vietti, 3° Guevara

Lunetta chiude con un ottimo 9° posto, il suo migliore risultato in Moto2.

ULTIMO GIRO!

Giro 20/21

Vietti non molla Gonzalez: sarà un finale incredibile! Ortolà superato da Guevara. Lunetta sempre 10°.

Giro 19/21

Gonzalez passa Vietti, che cerca di rimanere attaccato con le unghie e con i denti allo spagnolo! 

Giro 18/21

Gonzalez all'attacco di Vietti: solo un decimo tra i due! Che bagarre per la terza posizione: crollo della gomma posteriore di Ortolà, in agguato Guevara e Holgado. Bruttissima caduta per Veijer. Lunetta è 10°.

Giro 16/21

Vietti mantiene 5-6 decimi su Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Ortolà resiste in terza posizione, ma sta perdendo tantissimo da Guevara. Lunetta 10°, Arbolino 20°.

Giro 14/21

  • 1) Vietti
  • 2) Gonzalez
  • 3) Ortolà
  • 4) Guevara
  • 5) Holgado
  • 6) Agius
  • 7) Lopez
  • 8) Salac
  • 9) Alonso
  • 10) Lunetta
  • 20) Arbolino

Ritiro di Joe Roberts

Giro 12/21

Tira e molla tra Vietti e Gonzalez con un distacco che balla tra i 5 e i  7 decimi. Guevara e Holgado rientrano su Ortolà. Lunetta sempre 10°.

Giro 10/21

Il terzetto davanti procede con lo stesso passo, in gestione gara. Guevara prova a rimanere attaccato, leggermente scollato Holgado. Lunetta rimane 10°.

Giro 8/21

  • 1) Vietti
  • 2) Gonzalez
  • 3) Ortolà
  • 4) Guevara
  • 5) Agius
  • 10) Lunetta
  • 22) Arbolino

Giro 7/21

Fase di studio della gara. Vietti mantiene 7 decimi su Gonzalez e 9 su Ortolà. Lunetta inchiodato in 10^posizione.

Giro 6/21

Celestino incrementa ancora su Gonzalez, distante 7 decimi dal piemontese. Terzo Ortolà, 4° Guevara, 5° Holgado, 10° Lunetta.

Giro 5/21

Mezzo secondo tra Vietti e Gonzalez, con Ortolà in scia. Lunetta è salito in 10^posizione.

Giro 4/21

  • 1) Vietti
  • 2) Gonzalez
  • 3) Ortolà
  • 4) Guevara
  • 5) Holgado
  • 10) Lunetta
  • 22) Arbolino

Giro 3/21

Buon ritmo di Vietti, che tiene a tre decimi Gonzalez e Ortolà. Guevara passa Lopez. Lunetta 11°, Arbolino 22°.

Giro 2/21

Celestino sempre davanti, controllato a vista da Gonzalez e Ortolà. Poi Lopez e Guevara. Lunetta 11°, Arbolino22°.

Giro 1/21

Vietti mantiene la leadership della gara, tallonato da Gonzalez e Ortolà. Veijer scivola 17°! Lunetta è 11°.

si parte!

Via alla gara di MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Luca Boscoscuro LIVE dalla griglia: "Celestino deve stare tranquillo e pensare soltanto a gestire la gara"

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Out Agi e Piqueras per infortunio.

penalità

Veijer dovrà scontare un long lap penalty per aver steso Munoz nel GP di Le Mans.

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

METEO

Il cielo è denso di nuvole adesso e la temperatura si è particolarmente abbassata (attualmente di 18°C).

LE POSIZIONI DEGLI ALTRI PILOTI ITALIANI

  • 10° Luca Lunetta
  • 24° Tony Arbolino
statistiche

GONZALEZ (3° in griglia): 19^ prima fila in Moto2

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

VEIJER (2° in griglia): 4^ prima fila in Moto2, 2^ quest'anno

statistiche

Eguagliato il numero di poleman dell’anno scorso (6)

statistiche

Le pole di Celestino in Moto2

  • 1) Lusail 2022 (6/3)
  • 2) Barcelona 2022 (5/6)
  • 3) Misano 2022 (4/9)
  • 4) Austin 2023 (16/4)
  • 5) Misano 2023 (10/9)
  • 6) Sachsenring 2024 (7/7)
  • 7) Spielberg 2024 (18/8)
  • 8) Barcellona 2026 (16/6)
statistiche

49^ pole italiana,18^ pole Boscoscuro

statistiche

I numeri di Vietti

  • 8^ pole in Moto2 
  • 637 giorni di attesa dall'ultima (Red Bull Ring ’24)
  • 19^ prima fila

Prima fila Moto2: Vietti/Veijer/Gonzalez

Le caratteristiche del tracciato

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

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Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.

Rossi c'è

Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).

La struttura catalana può accogliere fino a 104mila spettatori.

Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.

Un po' di storia

Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1.

Moto2 alle 12.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.