GUEVARA (3°): 7° podio in Moto2 (4° quest'anno) come Alex de Angelis, Dominique Aegerter, Senna Agius, Daniel Holgado, al 45° posto di tutti i tempi.
Numeri a cura di Michele Merlino
ABarcellona arriva la 2^vittoria stagionale di Gonzalez, sempre più leader del Mondiale. Secondo un super Vietti, scattato in pole e in testa fino a 4 giri dal termine. Ora è terzo nel Mondiale. Sul podio anche Guevara. Lunetta chiude 9°, suo migliore risultato in Moto2. Arbolino 17°. Alle 14 il gran finale con la top class, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
GUEVARA (3°): 7° podio in Moto2 (4° quest'anno) come Alex de Angelis, Dominique Aegerter, Senna Agius, Daniel Holgado, al 45° posto di tutti i tempi.
Numeri a cura di Michele Merlino
Lunetta chiude con un ottimo 9° posto, il suo migliore risultato in Moto2.
Vietti non molla Gonzalez: sarà un finale incredibile! Ortolà superato da Guevara. Lunetta sempre 10°.
Gonzalez passa Vietti, che cerca di rimanere attaccato con le unghie e con i denti allo spagnolo!
Gonzalez all'attacco di Vietti: solo un decimo tra i due! Che bagarre per la terza posizione: crollo della gomma posteriore di Ortolà, in agguato Guevara e Holgado. Bruttissima caduta per Veijer. Lunetta è 10°.
Vietti mantiene 5-6 decimi su Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Ortolà resiste in terza posizione, ma sta perdendo tantissimo da Guevara. Lunetta 10°, Arbolino 20°.
Ritiro di Joe Roberts
Tira e molla tra Vietti e Gonzalez con un distacco che balla tra i 5 e i 7 decimi. Guevara e Holgado rientrano su Ortolà. Lunetta sempre 10°.
Il terzetto davanti procede con lo stesso passo, in gestione gara. Guevara prova a rimanere attaccato, leggermente scollato Holgado. Lunetta rimane 10°.
Fase di studio della gara. Vietti mantiene 7 decimi su Gonzalez e 9 su Ortolà. Lunetta inchiodato in 10^posizione.
Celestino incrementa ancora su Gonzalez, distante 7 decimi dal piemontese. Terzo Ortolà, 4° Guevara, 5° Holgado, 10° Lunetta.
Mezzo secondo tra Vietti e Gonzalez, con Ortolà in scia. Lunetta è salito in 10^posizione.
Buon ritmo di Vietti, che tiene a tre decimi Gonzalez e Ortolà. Guevara passa Lopez. Lunetta 11°, Arbolino 22°.
Celestino sempre davanti, controllato a vista da Gonzalez e Ortolà. Poi Lopez e Guevara. Lunetta 11°, Arbolino22°.
Vietti mantiene la leadership della gara, tallonato da Gonzalez e Ortolà. Veijer scivola 17°! Lunetta è 11°.
Out Agi e Piqueras per infortunio.
Veijer dovrà scontare un long lap penalty per aver steso Munoz nel GP di Le Mans.
Il cielo è denso di nuvole adesso e la temperatura si è particolarmente abbassata (attualmente di 18°C).
Numeri a cura di Michele Merlino
Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.
Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).
La struttura catalana può accogliere fino a 104mila spettatori.
Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.
Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1.
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.