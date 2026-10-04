Moto2, GP Giappone: Guevara vince e riapre il Mondiale, 2° Arbolino. Ultimo Gonzalez
Guevara vince in Giappone e accorcia a soli 10,5 lo svantaggio in classifica dal leader Gonzalez, ultimo sul traguardo dopo un guaio in partenza. Grande gara di Arbolino, secondo a Motegi: non saliva sul podio da un anno. Vietti chiude 6°. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS
LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Guevara: "Dedico il successo al presidente della Yamaha"
Arbolino: "Giornata fantastica, mi sento più leggero"
Gli altri italiani: 6° Vietti, 21° Lunetta
Gonzalez chiude 22°: Guevara recupera 25 punti in classifica e ora è a -10,5 punti!
Arbolino deve recuperare mezzo secondo a Guevara...
ULTIMO GIRO!
Giro 18/19
- 1) Guevara
- 2) Arbolino
- 3) Salac
- 4) Ortolà
- 5) Alonso
- 6) Vietti
- 20) Lunetta
Giro 17/19
Arbolino supera per un attimo e Guevara, ma lo spagnolo torna davanti e allunga di mezzo secondo sull'italiano!
Giro 16/19
Tutto invariato in vista degli ultimi tre giri: Arbolino sempre attaccato a Guevara e Salac in agguato!
Giro 15/19
Arbolino prepara l'attacco a Guevara: che gara del milanese! Ma occhio al terzo incomodo Salac. Vietti mette nel mirino Alonso. Sarà un finale carico di emozioni!
Giro 14/19
Arbolino è sempre il pilota più veloce in pista, ma Guevara mantiene due-tre decimi di margine. Sta andando fortissimo anche Vietti, vicinissimo alla 5^posizione di Alonso. Lunetta è 19°, Gonzalez tristemente ultimo.
Giro 12/19
- 1) Guevara
- 2) Arbolino
- 3) Salac
- 4) Ortolà
- 5) Alonso
- 6) Vietti
- 20) Lunetta
Giro 10/19
Guevara non riesce a scappare: il quartetto guidato da Arbolino rimane a 3-4 decimi. Vietti supera Holgado e sale in 6^posizione, Lunetta è 20°.
Giro 8/19
Ritmo infernale di Guevara, ma Arbolino non molla! Gonzalez rischia di perdere 25 punti dal leader della corsa.
Giro 6/19
Guevara sempre al comando, Arbolino e Salac inseguono a tre decimi. Vietti è 7°. Lunetta 21°. Gonzalez è ancora il più veloce in pista, ma è lontanissimo...
Giro 4/19
- 1) Guevara
- 2) Arbolino
- 3) Salac
- 4) Ortolà
- 5) Alonso
- 7) Vietti
- 21) Lunetta
- 23) Gonzalez
Giro 3/19
Guevara ha tre decimi su Arbolino e quattro su Salac. Gonzalez sta provando un recupero disperato: giro veloce per Manu!
Giro 2/19
Guevara continua a macinare, per lo spagnolo è un'occasione ghiottissima per riaprire il Mondiale (Gonzalez è a -35,5 punti). Arbolino resiste in seconda posizione, terzo Salac.
Giro 1/19
Guevara comincia a martellare, inseguito da un super Arbolino! Poi Salac, Ortolà e Alonso. Settimo Vietti.
VIA ALLA GARA DI MOTO2!
Attenzione: alza il braccio Gonzalez! Il leader del Mondiale parte dalla pit lane, ma perderà un'eternità...
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI
- 5° Tony Arbolino
- 9° Celestino Vietti
- 25° Luca Lunetta
- SALAC (2° in griglia): 9^ prima fila in Moto2
- GONZALEZ (3° in griglia): 23^ prima fila in Moto2 (6^ quest'anno). Eguaglia Marc Márquez al 9° posto di tutti i tempi nella classe media
I numeri di Guevara
- 4^ pole in Moto2, 10^ prima fila
- 21^ pole (5^ quest'anno) per Boscoscuro
Prima fila Moto2: Guevara/Salac/Gonzalez
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Giappone: l'analisi del circuito di MotegiVai al contenuto
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
Monologo di Holgado a Motegi davanti a Dixon e Moreira. Grande performance di Arbolino (6°), fresco di operazione al braccio, in zona podio per buona parte della gara.
Rettilineo medio-lungo, inferiore agli 800 metri e per metà in discesa, dove il motore e l'aereodinamica faranno - ovviamente - la differenza nei sorpassi.
IL LAYOUT DEL TRACCIATO
Lungo 4801 metri e largo 15, presenta 14 curve: 6 a sinistra e 8 a destra. Un circuito abbastanza centrato.
La struttura ospita una scuola guida, piste di dirt-track e go-kart, hotel, ristoranti, negozi e soprattutto il Museo della Honda, con moto e automobili da competizione di tutte le epoche.
Costruito nel 1997, è stato una tappa fissa nel calendario del Motomondiale dal 1999 al 2019, tornato nel 2022 dopo i due anni di stop per la pandemia.
GP STORY
Di proprietà della Honda, il complesso sportivo di Motegi si avvale di due circuiti e per questo viene chiamato 'Twin Ring' (doppio anello): un percorso stradale da 4.801 metri e un ovale da 2.493.
Moto2 alle 5.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa alba italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto per la gara di Moto2: alle 5.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.