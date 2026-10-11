Monopolio del podio spagnolo in Moto2: non succedeva dal Sachsenring (Ortolà, Holgado, Guevara)
Moto2, GP Indonesia (Mandalika): Guevara vince e accorcia a -5,5 da Gonzalez nel Mondiale
Guevara approfitta del ritiro di Escrig al penultimo giro e vince ancora, accorciando a -5,5 punti in campionato da Gonzalez, 2° a Mandalika. Gara ridotta da 22 a 14 giri per un brutto incidente al via innescato da Holgado, terzo al traguardo. Gli italiani: 9° Arbolino, 12° Lunetta, ritiro per Vietti. Alle 9 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
HOLGADO (3°): 10° podio in Moto2 (5° quest'anno)
GONZALEZ (2°): 25° podio in Moto2 (10° quest'anno) eguaglia Marc Márquez, al 6° posto di sempre nella classe intermedia
I numeri di Guevara
- 5^ vittoria in Moto2 (4^ quest'anno, 3^ consecutiva): eguaglia Lorenzo Baldassarri, Stefan Bradl, Aròn Canet, al 25° posto di tutti i tempi
- 12° podio
- 25^ vittoria (4^ quest'anno) per Boscoscuro
VITTORIA DI GUEVARA! 2° Gonzalez, 3° Holgado
ULTIMO GIRO!
Giro 13/14
Clamoroso: rottura del motore per Escrig! Guevara nuovo leader, poi Gonzalez
Giro 12/14
- 1) Escrig
- 2) Guevara
- 3) Gonzalez
- 4) Holgado
- 5) Agius
- 11) Arbolino
- 13) Lunetta
Giro 10/14
Guevara si riavvicina a Escrig, mentre Gonzalez sale in terza posizione: se la gara finisse adesso rimarrebbe il leader del Mondiale. Ritiro di Vietti.
Giro 8/14
Escrig allunga su Guevara, lontano un paio di secondi. Poi Holgado, Gonzalez e Ortolà. Arbolino scivola in 11^posizione.
Giro 6/14
- 1) Escrig
- 2) Guevara
- 3) Holgado
- 4) Ortolà
- 5) Gonzalez
- 9) Arbolino
- 16) Lunetta
Giro 4/14
Escrig e Guevara allungano su Holgado e Ortolà, distanti un secondo. Gonzalez è sempre 5°, seguito da Arbolino. Lunetta è 16°. Caduta per Vietti.
Giro 2/14
Escrig resiste in testa, ma Guevara è sempre lì in agguato. Gonzalez risale in 5^posizione, 7° Arbolino.
Giro 1/14
Escrig al comando, tallonato da Guevara. Terzo Ortolà, 4° Holgado, 5° Munoz, 6° Arbolino, 7° Gonzalez. Lunetta 17°, Vietti 19°.
VIA ALLA NUOVA GARA DI MOTO2!
Nuovo giro di ricognizione in corso...
Piloti di nuovo in griglia
Riaperta la pit lane
La 'nuova' gara sarà ridotta da 22 a 14 giri
La pit lane sarà riaperta alle 7.29
IL VIDEO DELL'INCIDENTE
Alonso, dolorante, torna ai box in lacrime
La dinamica dell'incidente
Holgado scivola all'ingresso della prima curva e provoca un domino di cadute che coinvolge Veijer, Joe Roberts e Alonso.
BANDIERA ROSSA
Coinvolti Holgado, Veijer, Alonso e Joe Roberts
Bruttissima caduta alla prima curva!
VIA ALLA GARA DI MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Giro di ricognizione in corso...
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI
- 9° Tony Arbolino
- 19° Luca Lunetta
- 24° Celestino Vietti
BOSCOSCURO: 22^ pole (6^ quest'anno)
Numeri a cura di Michele Merlino
- ESCRIG (2° in griglia): 5^ prima fila in Moto2
- ALONSO (3° in griglia): 6^ prima fila nella classe intermedia
I numeri di Guevara
5^ pole in Moto2 per lo spagnolo:
- 1) Le Mans 2026 (10/5)
- 2) Balaton Park 2026 (7/6)
- 3) Silverstone 2026 (9/8)
- 4) Motegi 2026 (4/10)
- 5) Mandalika 2026 (10/10)
Prima fila Moto2: Guevara/Escrig/Alonso
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO?
Diogo Moreira, scattato dalla pole, vince sul circuito di Mandalika davanti a Gonzalez e Guevara. Quarto Canet, autore di una rimonta straordinaria (era partito dalla 21^casella). Gara da dimenticare per Vietti (ritirato) e Arbolino (17°).
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di MandalikaVai al contenuto
IL LAYOUT
Rettilineo medio-lungo di 723 metri, che si può affrontare con 5-6 marce.
La pista
- Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra
La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.
GP STORY
Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.
Moto2 alle 7.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa mattina italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto a Mandalika per la gara di Moto2: alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.