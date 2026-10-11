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Moto2, GP Indonesia (Mandalika): Guevara vince e accorcia a -5,5 da Gonzalez nel Mondiale

Guevara approfitta del ritiro di Escrig al penultimo giro e vince ancora, accorciando a -5,5 punti in campionato da Gonzalez, 2° a Mandalika. Gara ridotta da 22 a 14 giri per un brutto incidente al via innescato da Holgado, terzo al traguardo. Gli italiani: 9° Arbolino, 12° Lunetta, ritiro per Vietti. Alle 9 il gran finale con la top class in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

GP INDONESIA, LA GARA MOTOGP LIVE

LIVE
statistiche

Monopolio del podio spagnolo in Moto2: non succedeva dal Sachsenring (Ortolà, Holgado, Guevara)

statistiche

HOLGADO (3°): 10° podio in Moto2 (5° quest'anno)

statistiche

GONZALEZ (2°): 25° podio in Moto2 (10° quest'anno) eguaglia Marc Márquez,  al 6° posto di sempre nella classe intermedia

statistiche

I numeri di Guevara

  • 5^ vittoria in Moto2 (4^ quest'anno, 3^ consecutiva): eguaglia Lorenzo Baldassarri, Stefan Bradl, Aròn Canet,  al 25° posto di tutti i tempi
  • 12° podio
  • 25^ vittoria (4^ quest'anno) per Boscoscuro
bandiera a scacchi!

VITTORIA DI GUEVARA! 2° Gonzalez, 3° Holgado

ULTIMO GIRO!

Giro 13/14

Clamoroso: rottura del motore per Escrig! Guevara nuovo leader, poi Gonzalez

Giro 12/14

  • 1) Escrig
  • 2) Guevara
  • 3) Gonzalez
  • 4) Holgado
  • 5) Agius
  • 11) Arbolino
  • 13) Lunetta

Giro 10/14

Guevara si riavvicina a Escrig, mentre Gonzalez sale in terza posizione: se la gara finisse adesso rimarrebbe il leader del Mondiale. Ritiro di Vietti.

Giro 8/14

Escrig allunga su Guevara, lontano un paio di secondi. Poi Holgado, Gonzalez e Ortolà. Arbolino scivola in 11^posizione. 

Giro 6/14

  • 1) Escrig
  • 2) Guevara
  • 3) Holgado
  • 4) Ortolà
  • 5) Gonzalez
  • 9) Arbolino
  • 16) Lunetta

Giro 4/14

Escrig e Guevara allungano su Holgado e Ortolà, distanti un secondo. Gonzalez è sempre 5°, seguito da Arbolino. Lunetta è 16°. Caduta per Vietti.

Giro 2/14

Escrig resiste in testa, ma Guevara è sempre lì in agguato. Gonzalez risale in 5^posizione, 7° Arbolino.

Giro 1/14

Escrig al comando, tallonato da Guevara. Terzo Ortolà, 4° Holgado, 5° Munoz, 6° Arbolino, 7° Gonzalez. Lunetta 17°, Vietti 19°.

si parte!

VIA ALLA NUOVA GARA DI MOTO2!

Nuovo giro di ricognizione in corso...

Piloti di nuovo in griglia

Riaperta la pit lane

La 'nuova' gara sarà ridotta da 22 a 14 giri

La pit lane sarà riaperta alle 7.29

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Alonso, dolorante, torna ai box in lacrime

La dinamica dell'incidente

Holgado scivola all'ingresso della prima curva e provoca un domino di cadute che coinvolge Veijer, Joe Roberts e Alonso.

bandiera rossa!

BANDIERA ROSSA

Coinvolti Holgado, Veijer, Alonso e Joe Roberts

incidente!

Bruttissima caduta alla prima curva!

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Giro di ricognizione in corso...

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI

  • 9° Tony Arbolino
  • 19° Luca Lunetta
  • 24° Celestino Vietti
statistiche

BOSCOSCURO: 22^ pole (6^ quest'anno)

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

  • ESCRIG (2° in griglia): 5^ prima fila in Moto2
  • ALONSO (3° in griglia): 6^ prima fila nella classe intermedia
statistiche

I numeri di Guevara

5^ pole in Moto2 per lo spagnolo:

  • 1) Le Mans 2026 (10/5)
  • 2) Balaton Park 2026 (7/6)
  • 3) Silverstone 2026 (9/8)
  • 4) Motegi 2026 (4/10)
  • 5) Mandalika 2026 (10/10)

Prima fila Moto2: Guevara/Escrig/Alonso

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO?

Diogo Moreira, scattato dalla pole, vince sul circuito di Mandalika davanti a Gonzalez e Guevara. Quarto Canet, autore di una rimonta straordinaria (era partito dalla 21^casella). Gara da dimenticare per Vietti (ritirato) e Arbolino (17°).

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

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IL LAYOUT

IL LAYOUT

Rettilineo medio-lungo di 723 metri, che si può affrontare con 5-6 marce.

La pista

  • Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra

La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.

GP STORY

Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.

Moto2 alle 7.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa mattina italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto a Mandalika per la gara di Moto2: alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. 