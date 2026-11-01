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GP Malesia
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.D. Holgado
  2. 2.Á. Piqueras
  3. 3.I. Guevara
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Moto2, la diretta del GP Malesia (Sepang) su Sky Sport

Sul circuito di Sepang alle 6.15 scende in pista la Moto2 per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Gonzalez e Guevara, separati soltanto da 5,5 punti in classifica. Alle 8 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LIVE
statistiche

I numeri di Holgado

  • 6^ pole in Moto2 (2^ quest'anno): eguaglia Franco Morbidelli, Remy Gardner, Francesco Bagnaia,  al 17° posto di tutti i tempi nella classe media
  • 13^ prima fila in Moto2

Prima fila Moto2: Holgado/Piqueras/Guevara

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO

  • Diogo Moreira, scattato 16° in griglia e 5° al traguardo, approfittò della caduta di Gonzalez nel finale per volare in testa al Mondiale con 9 punti di vantaggio sullo spagnolo. 
  • A Sepang arrivò la terza vittoria stagionale di Dixon, in una gara posticipata per il grave scontro in Moto3 che ha coinvolto Rueda e Dettwiler e accorciata da 17 a 11 giri per un incidente nelle battute iniziali
  • Sul podio anche Alonso e Baltus. Gli italiani: 10° Arbolino, 11° Vietti

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Malesia: l'analisi del circuito di Sepang

MotoGP in Malesia: l'analisi del circuito di Sepang

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IL LAYOUT DI SEPANG

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).

La pista

Il circuito è lungo 5.543 metri e largo 16, con 15 curve: 5 a sinistra e 10 a destra.

Sepang è un appuntamento fisso del Motomondiale dal 1999 (con le eccezioni del 2020 e 2021, cancellato per il Covid). Può ospitare fino a 130mila spettatori.

GP STORY

Situato a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur e progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Sepang International Circuit è uno dei più moderni al mondo, con aree di servizio (box e sala stampa) di prima classe e una pista di go-kart omologata FIA.

Moto2 alle 6.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa notte italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto a Sepang per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Manu Gonzalez e Izan Guevara, separati soltanto da 5,5 punti in classifica. Gara di Moto2 alle 6.15, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.