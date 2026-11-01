I numeri di Holgado
- 6^ pole in Moto2 (2^ quest'anno): eguaglia Franco Morbidelli, Remy Gardner, Francesco Bagnaia, al 17° posto di tutti i tempi nella classe media
- 13^ prima fila in Moto2
Sul circuito di Sepang alle 6.15 scende in pista la Moto2 per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Gonzalez e Guevara, separati soltanto da 5,5 punti in classifica. Alle 8 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Il rettilineo di partenza è inferiore al chilometro (circa 920 metri).
Il circuito è lungo 5.543 metri e largo 16, con 15 curve: 5 a sinistra e 10 a destra.
Sepang è un appuntamento fisso del Motomondiale dal 1999 (con le eccezioni del 2020 e 2021, cancellato per il Covid). Può ospitare fino a 130mila spettatori.
Situato a circa 50 km a sud di Kuala Lumpur e progettato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, il Sepang International Circuit è uno dei più moderni al mondo, con aree di servizio (box e sala stampa) di prima classe e una pista di go-kart omologata FIA.
Le emozioni di questa notte italiana sono appena cominciate! Dopo la Moto3, è già quasi tutto pronto a Sepang per un nuovo duello 'Mondiale' tra l'attuale leader Manu Gonzalez e Izan Guevara, separati soltanto da 5,5 punti in classifica. Gara di Moto2 alle 6.15, in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.