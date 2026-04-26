VEIJER (3°): 2° podio in Moto2 dopo Portogallo anno scorso.
Numeri a cura di Michele Merlino
Seconda vittoria consecutiva per l'australiano, primo a Jerez davanti a Gonzalez (che rimane leader del Mondiale) e Veijer, scattato dalla pole. Bella rimonta di Vietti, partito 13° e 5° al traguardo,, consolidando la quarta piazza in campionato. Arbolino chiude 8°, Lunetta 18°. Alle 14 il gran finale in Andalusia con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
VEIJER (3°): 2° podio in Moto2 dopo Portogallo anno scorso.
Numeri a cura di Michele Merlino
GONZALEZ (2°): 18° podio in Moto2 (3° quest'anno).
AUSTRALIA: 11^ vittoria in Moto2, le stesse del Giappone.
Agius prova l'allungo: quattro decimi su Gonzalez e cinque su Veijer. 5° Vietti, 8° Arbolino, 18° Lunetta.
Ultimi giri di studio per Agius, Gonzalez e Veijer che si giocheranno la vittoria a Jerez. Vietti in lotta per il quarto posto con David Alonso, ma l'italiano è stato comunque bravissimo a recuperare 8 posizioni dalla partenza. Arbolino è 9°, Lunetta è 18°.
Agius nuovo leader della corsa! Veijer costretto a inseguire per la prima volta in questo weekend, poi Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Vietti sempre 4° a quattro secondi e mezzo dal terzetto, ma deve guardarsi da David Alonso. Arbolino è 11°, Lunetta 19°.
Veijer, Agius e Gonzalez procedono con lo stesso ritmo, Vietti guadagna un decimino ma è ancora distante 4 secondi e mezzo dal trio. Arbolino è 12°, Lunetta 19°. A terra Navarro.
Vietti mette nel mirino Escrig e sale al 4° posto, ma il terzetto al comando è lontano quasi 5 secondi dal piemontese quando siamo al giro di boa della gara. Arbolino galleggia a metà gruppo. Lunetta è 20°.
Veijer non riesce a scappare, guardato a vista da Gonzalez e Agius. A terra Baltus: era ai piedi del podio! Vietti è salito al 7° posto, Arbolino 14°. Caduto anche Alonso Lopez!
Sempre Veijer in testa con due decimi su Agius e Gonzalez, Vietti sempre 11°, Arbolino sale al 16° posto.
Veijer, Agius e Gonzalez davanti, Vietti è 12°, Arbolino 17°.
Inizio di gara incredibile di Alonso Lopez: si era piantato in partenza, ma è già risalito in 4^posizione. Veijer sempre al comando, 11° Vietti, 17° Arbolino.
Veijer mantiene la testa della gara, seguito da Gonzalez e Agius. Arbolino sale 11°, Vietti scivola in 15^posizione.
Ci siamo! Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.
GONZALEZ (3° in griglia): 18^ prima fila in Moto2 (1^ quest'anno) eguaglia Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Celestino Vietti Ramus, al 12° posto di tutti i tempi nella classe media.
Numeri a cura di Michele Merlino
ESCRIG (2° in griglia): 2^ prima fila in Moto2 dopo il Brasile
Veijer è il 4° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 6.
L'unico poleman olandese in 250 è stato Wilco Zeelenberg nel 1991 a Suzuka.
Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra.
Jerez è stato teatro di duelli passati alla storia e decisi all'ultima curva: indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e Valentino Rossi, recordman del tracciato con 7 successi.
In quell'anno il compianto pilota e manager romagnolo stravinse con la Garelli il suo secondo titolo mondiale, conquistando 10 vittorie consecutive sulle 11 prove previste dal calendario di quella stagione.
Nella gara del debutto - il 26 aprile del 1987 - successi di Wayne Gardner (nella classe 500), Martin Wimmer (250) e Fausto Gresini (125).
Il circuito andaluso di Jerez - intitolato dal 2018 alla memoria di Angel Nieto - è un 'must' del Motomondiale. Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno successivo e si è sempre disputato dal 1989 a oggi.
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.