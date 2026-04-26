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S. AgiusAGI
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Moto 2, GP Spagna (Jerez): vittoria di Agius, 5° Vietti, 8° Arbolino

Seconda vittoria consecutiva per l'australiano, primo a Jerez davanti a Gonzalez (che rimane leader del Mondiale) e Veijer, scattato dalla pole. Bella rimonta di Vietti, partito 13° e 5° al traguardo,, consolidando la quarta piazza in campionato. Arbolino chiude 8°, Lunetta 18°. Alle 14 il gran finale in Andalusia con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MOTOGP, LA GARA LIVE

Rivivi la gara con i nostri HIGHLIGHTS

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA NUOVA CLASSIFICA DEL MONDIALE
statistiche

VEIJER (3°): 2° podio in Moto2 dopo Portogallo anno scorso.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

GONZALEZ (2°): 18° podio in Moto2 (3° quest'anno).

statistiche

AUSTRALIA: 11^ vittoria in Moto2, le stesse del Giappone.

statistiche

Quarto successo per Agius

  • 1) Silverstone 2025 (25/5)
  • 2) Phillip Island 2025 (19/10)
  • 3) Austin 2026 (29/3)
  • 4) OGGI

Gli italiani: 5° Vietti, 8° Arbolino, 18° Lunetta

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI AGIUS! 2° Gonzalez, 3° Veijer

Top ten

ULTIMO GIRO!

Giro 20/21

Agius prova l'allungo: quattro decimi su Gonzalez e cinque su Veijer. 5° Vietti, 8° Arbolino, 18° Lunetta. 

Giro 19/21

Ultimi giri di studio per Agius, Gonzalez e Veijer che si giocheranno la vittoria a Jerez. Vietti in lotta per il quarto posto con David Alonso, ma l'italiano è stato comunque bravissimo a recuperare 8 posizioni dalla partenza. Arbolino è 9°, Lunetta è 18°.

Giro 17/21

  • 1) Agius
  • 2) Gonzalez
  • 3) Veijer
  • 4) Alonso
  • 5) Vietti
  • 10) Arbolino
  • 19) Lunetta

Giro 15/21

Agius nuovo leader della corsa! Veijer costretto a inseguire per la prima volta in questo weekend, poi Gonzalez, attuale leader del Mondiale. Vietti sempre 4° a quattro secondi e mezzo dal terzetto, ma deve guardarsi da David Alonso. Arbolino è 11°, Lunetta 19°.

Giro 13/21

Veijer, Agius e Gonzalez procedono con lo stesso ritmo, Vietti guadagna un decimino ma è ancora distante 4 secondi e mezzo dal trio. Arbolino è 12°, Lunetta 19°. A terra Navarro.

Giro 11/21

Vietti mette nel mirino Escrig e sale al 4° posto, ma il terzetto al comando è lontano quasi 5 secondi dal piemontese quando siamo al giro di boa della gara. Arbolino galleggia a metà gruppo. Lunetta è 20°.

Giro 9/21

  • 1) Veijer
  • 2) Gonzalez
  • 3) Agius
  • 4) Escrig
  • 5) Vietti
  • 13) Arbolino

Giro 7/21

Veijer non riesce a scappare, guardato a vista da Gonzalez e Agius. A terra Baltus: era ai piedi del podio! Vietti è salito al 7° posto, Arbolino 14°. Caduto anche Alonso Lopez!

Giro 5/21

Sempre Veijer in testa con due decimi su Agius e Gonzalez, Vietti sempre 11°, Arbolino sale al 16° posto. 

Giro 4/21

  • 1) Veijer
  • 2) Agius
  • 3) Gonzalez
  • 4) Baltus
  • 5) A. Lopez
  • 11) Vietti
  • 17) Arbolino

Giro 3/21

Veijer, Agius e Gonzalez davanti, Vietti è 12°, Arbolino 17°.

Giro 2/21

Inizio di gara incredibile di Alonso Lopez: si era piantato in partenza, ma è già risalito in 4^posizione. Veijer sempre al comando, 11° Vietti, 17° Arbolino.

Giro 1/21

Veijer mantiene la testa della gara, seguito da Gonzalez e Agius. Arbolino sale 11°, Vietti scivola in 15^posizione. 

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO2!

Giro di ricognizione in corso...

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Ci siamo! Gara in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

La griglia di partenza

LA GRIGLIA

La classifica del Mondiale

La classifica del Mondiale

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 13° Celestino Vietti
  • 14° Tony Arbolino
  • 26° Luca Lunetta
statistiche

GONZALEZ (3° in griglia): 18^ prima fila in Moto2 (1^ quest'anno) eguaglia Takaaki Nakagami, Augusto Fernandez, Celestino Vietti Ramus,  al 12° posto di tutti i tempi nella classe media.

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

ESCRIG (2° in griglia): 2^ prima fila in Moto2 dopo il Brasile

statistiche

Veijer è il 4° poleman della stagione. L'anno scorso ce ne furono 6.

Curiosità

L'unico poleman olandese in 250 è stato Wilco Zeelenberg nel 1991 a Suzuka.

statistiche

VEIJER: 1^ pole in Moto2

  • è il 65° poleman nella storia della Moto2
  • è il 1° poleman per l’Olanda in Moto2
  • 3^ prima fila in carriera

Prima fila Moto2: Veijer/Escrig/Gonzalez

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Spagna: l'analisi del circuito di Jerez

MotoGP in Spagna: l'analisi del circuito di Jerez

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Il circuito è lungo 4.423 metri, largo 11, con 13 curve: 5 a sinistra e 8 a destra.

Jerez è stato teatro di duelli passati alla storia e decisi all'ultima curva: indimenticabile la sfida tra Mick Doohan e Alex Criville nel 1996 e soprattutto quella del 2005 tra Sete Gibernau e Valentino Rossi, recordman del tracciato con 7 successi. 

In quell'anno il compianto pilota e manager romagnolo stravinse con la Garelli il suo secondo titolo mondiale, conquistando 10 vittorie consecutive sulle 11 prove previste dal calendario di quella stagione.

Nella gara del debutto - il 26 aprile del 1987 - successi di Wayne Gardner (nella classe 500), Martin Wimmer (250) e Fausto Gresini (125). 

Il circuito andaluso di Jerez - intitolato dal 2018 alla memoria di Angel Nieto - è un 'must' del Motomondiale. Costruito nel 1986, ha ospitato il suo primo Grand Prix l'anno successivo e si è sempre disputato dal 1989 a oggi.

Moto2 alle 12.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.