Manu Gonzalez vince davanti a Guevara e Holgado la prima gara stagionale, condizionata dagli incidenti e ridotta a 7 giri. Nel primo crash, Alonso è stato centrato in pieno da Salac dopo un contatto innescato da Agius: escluse, fortunatamente, fratture per il colombiano. Nel secondo, coinvolti Lunetta e Garcia, anche loro trasportati al centro medico: problema al piede destro per il romano e alla mano per lo spagnolo. Nelle prossime ore entrambi saranno sottoposto a ulteriori controlli.