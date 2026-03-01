Moto2, GP Thailandia: Gonzalez vince a Buriram, 6° Vietti
Lo spagnolo vince davanti a Guevara e Holgado la prima gara stagionale, condizionata dagli incidenti e ridotta a 7 giri. Nel primo crash, Alonso è stato centrato in pieno da Salac dopo un contatto innescato da Agius: escluse, fortunatamente, fratture per il colombiano. Nel secondo, coinvolti Lunetta e Garcia, anche loro trasportati al centro medico: problema al piede destro per il romano, che sarà sottoposto a ulteriori controlli
Cosa è successo a Buriram
Manu Gonzalez vince davanti a Guevara e Holgado la prima gara stagionale, condizionata dagli incidenti e ridotta a 7 giri. Nel primo crash, Alonso è stato centrato in pieno da Salac dopo un contatto innescato da Agius: escluse, fortunatamente, fratture per il colombiano. Nel secondo, coinvolti Lunetta e Garcia, anche loro trasportati al centro medico: problema al piede destro per il romano e alla mano per lo spagnolo. Nelle prossime ore entrambi saranno sottoposto a ulteriori controlli.
Problema al piede destro per Lunetta
Il romano sarà sottoposto a nuovi accertamenti nelle prossime ore.
ESCLUSE FRATTURE PER ALONSO
Arriva la notizia più importante: sospiro di sollievo per il colombiano, out per un bruttissimo incidente.
Per la Spagna è la 120^ vittoria in Moto2, il doppio dell'Italia (ferma a 60).
Lo spagnolo vince dopo un’attesa di 252 giorni (Mugello ’25). 16° podio per lui.
Per Gonzalez è la 6^ vittoria in Moto2 (19° posto di tutti i tempi).
ULTIMO GIRO!
Giro 6/7
- 1) Gonzalez
- 2) Guevara
- 3) Holgado
- 4) Ortolà
- 5) Veijer
- 7) Vietti
- 13) Arbolino
Giro 5/7
Guevara e Gonzalez allungano su Holgado e Ortolà: sarà un finale pazzesco! Vietti è 7°, Arbolino 13°.
Giro 4/7
Guevara resiste, ma Gonzalez sembra pronto a sferrare l'attacco. Terzo, a mezzo secondo, Holgado. Vietti 8°, Arbolino 13°. Soltanto 19 piloti in pista.
Giro 3/7
- 1) Guevara
- 2) Gonzalez
- 3) Holgado
- 4) Ortolà
- 5) Veijer
- 8) Vietti
- 13) Arbolino
Giro 2/7
Guevara sempre al comando, ma Gonzalez e Holgado sono incollati al leader! Vietti è ancora 8°, Arbolino 13°.
Giro 1/7
Guevara davanti, tallonato da Holgado e Gonzalez. Vietti è 8°. Caduta per Baltus e Rueda.
La gara riparte: ridotta a 7 giri
Giro di ricognizione in corso...
Tra un minuto sarà ricomposta la nuova griglia di partenza: Holgado davanti a tutti.
Riaperta la Pit Lane
Lunetta e Garcia portati al centro medico
Alonso sta bene
Arrivano buone notizie sulle condizioni del colombiano, come ci ha riportato il nostro inviato Giovanni Zamagni.
Piloti nuovamente ai box
DI NUOVO BANDIERA ROSSA!
Giro 1/11
Subito un'altra caduta: a terra Lunetta dopo un contatto con Garcia.
Sarà una sorta di Sprint Race...
SI RIPARTE!
Nuovo giro di formazione in corso...
Holgado partirà davanti a tutti
I piloti sono tornati in pista
GARA RIDOTTA DA 22 A 11 GIRI
LA PIT LANE SARA' APERTA TRA 4 MINUTI
Alonso è appena arrivato al centro medico: il pilota sarebbe cosciente.
I piloti sono tutti ai box in attesa di sviluppi.
Alonso viene portato via in barella.
BANDIERA ROSSA
Giro 3/22
Bruttissima caduta: Salac ha centrato in pieno Alonso: bandiera gialla.
Giro 2/22
Holgado mantiene la prima posizione, tallonato da Ortolà e Agius, scattato dalla pole. Vietti 8°, Lunetta è 19°.
Caduta per Piqueras e Agi.
Giro 1/22
Che partenza di Holgado: il 'Pistolero' sale dalla quarta posizione al comando della gara! Seguono Ortolà, Agius e Guevara, Vietti è 7°, Lunetta 18°.
VIA AL MONDIALE 2026 DELLA MOTO2!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
Curiosità
In prima fila gli stessi piloti di Valencia 2025. Allora Holgado in pole, Guevara P2, Agius P3.
Numeri a cura di Michele Merlino
HOLGADO (3° in griglia): 7^ prima fila in Moto2.
GUEVARA (2° in griglia): 3^ prima fila in Moto2
Per l'Australia è la 7^ pole in Moto2.
Prima pole per Agius: i suoi numeri
- 64° poleman nella storia della Moto2
- 2° poleman per l’Australia dopo Remy Gardner (ultima pole in Stiria ’21).
- 12° più giovane
Prima fila Moto2: Agius/Guevara/Holgado
Le caratteristiche del tracciato spiegate da Mauro Sanchini
La MotoGP 2026 si apre in Thailandia: l'analisi del circuito di Buriram
La pista
Lunga 4.554 metri e larga 12, con 12 curve: 5 a sinistra e 7 a destra.
In Moto2 successi di Pecco, Luca Marini, Tony Arbolino, Fermin Aldeguer, Ogura e Manuel Gonzalez.
Rettilineo partenza/arrivo di un chilometro.
Un po' di storia
Sei edizioni finora al Chang International Circuit, nel 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 e 2025: in MotoGP tre le vittorie di Marc Marquez, una di Miguel Oliveira, Jorge Martin e Bagnaia in top-class.
La zona è caratterizzata dal tipico clima del sud est asiatico, caldo e umido. La capienza massima è di 100mila persone.
Il circuito
Disegnato dall'architetto tedesco Herman Tilke e 'griffato' Chang, la tipica birra thailandese, il circuito è stato costruito nel 2014 ed è situato a circa 410 km a nord est da Bangkok, nella località di Buriram, il cui nome nella lingua locale significa "città della felicità".
Moto2 alle 7.15 su Sky
Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 7.15 sarà la volta della gara di Moto2, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.