Gara Moto2 (in corso LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), funestata però dalle bandiere rosse: prima un bruttissimo incidente che ha coinvolto David Alonso, centrato all'altezza del braccio da Salac e portato al centro medico. Poi, dopo la ripartenza, un incidente alla prima curva che ha visto tra gli sfortunati protagonisti Lunetta e Garcia, con quest'ultimo che ha avuto la peggio.QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE