GP Thailandia
Fine
Warmup
  1. 1.R. Fernandez
  2. 2.F. Di Giannantonio
  3. 3.M. Marquez
GP Thailandia
Fine
Warmup
  • PREVIEW
  • RISULTATI

MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Thailandia

Gran finale a Buriram, dove alle 9 si corre il primo GP della stagione (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Bezzecchi scatta dalla pole e proverà a riscattarsi dopo la scivolata nella Sprint. Con lui in prima fila anche Marc Marquez e Fernandez, al via nonostante un problema alla spalla. Chiamato a rimontare dalla 13^ casella Pecco Bagnaia. In Moto3 vittoria al fotofinish di Almansa, in Moto2 trionfo di Gonzalez dopo un incidente pauroso per David Alonso

GP Thailandia LIVE su Sky e NOW

Piloti in pista per il giro di allineamento

Aggiornamenti Moto2

David Alonso, investito durante la gara Moto2, non ha fortunatamente riportato fratture. Esami al piede invece per Lunetta, protagonista di un altro incidente dopo la ripartenza

Dopo il problema alla spalla avuto nel Warm Up è confermata la partenza di Raul Fernandez, regolarmente al via e a caccia di un altro podio dopo quello di ieri nella Sprint

Bagnaia 9°: "Pista diversa dai test, non mi sto adattando"

Bezzecchi cade mentre era in testa: FOTO e VIDEO

Marc Marquez: "La penalità? Rispetto la decisione"

Acosta: "Così non mi sento davvero il vincitore. La penalità... "

Contatto Marquez-Acosta all'ultimo giro, Marc penalizzato: la ricostruzione

La prima classifica del 2026: comanda Acosta

In corso la gara Moto2: già due bandiere rosse

Gara Moto2 (in corso LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW), funestata però dalle bandiere rosse: prima un bruttissimo incidente che ha coinvolto David Alonso, centrato all'altezza del braccio da Salac e portato al centro medico. Poi, dopo la ripartenza, un incidente alla prima curva che ha visto tra gli sfortunati protagonisti Lunetta e Garcia, con quest'ultimo che ha avuto la peggio.QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Acosta vince la Sprint: gli highlights

Bagnaia 13°: la griglia di partenza

Bezzecchi firma la pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale a Buriram: la gara LIVE alle 9

Ultimo atto a Buriram, dove alle 9 i piloti scenderanno in pista per la prima gara lunga della stagione(LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).