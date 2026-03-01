Gran finale a Buriram, dove alle 9 si corre il primo GP della stagione (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Bezzecchi scatta dalla pole e proverà a riscattarsi dopo la scivolata nella Sprint. Con lui in prima fila anche Marc Marquez e Fernandez, al via nonostante un problema alla spalla. Chiamato a rimontare dalla 13^ casella Pecco Bagnaia. In Moto3 vittoria al fotofinish di Almansa, in Moto2 trionfo di Gonzalez dopo un incidente pauroso per David Alonso
'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER