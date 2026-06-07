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GP Ungheria
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.I. Guevara
  2. 2.F. Salač
  3. 3.S. Agius
GP Ungheria
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Qualifiche 2
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Moto2, la diretta del GP d'Ungheria (Balaton Park)

Sul circuito del Balaton Park in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

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LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO

LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI

  • 12° Celestino Vietti
  • 15° Tony Arbolino
  • 21° Luca Lunetta
statistiche

  • Salac (2° in griglia): 6^ prima fila in Moto2
  • Agius (3°): 5^ prima fila in Moto2
statistiche

I numeri di Guevara

  • 2^ pole in Moto2 dopo Le Mans
  • 5^ prima fila
  • 19^ pole per Boscoscuro

Prima fila Moto2: Guevara/Salac/Agius

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito

MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuito

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Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.

Il circuito presenta 17 curve: 7 a destra a 10 a sinistra.

IL LAYOUT DEL CIRCUITO

È una pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.

L'anno scorso in Moto2 successo del brasiliano Diogo Moreira, oggi in MotoGP.

Nel 2025 a trionfare al debutto è stato Marc Marquez: il ducatista ha dominato quel weekend di MotoGP, con pole position e vittoria sia nella Sprint Race che nella gara lunga.

Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).

UN PO' DI STORIA

Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).

La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.

Benvenuti a Balaton Park

Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e ospita il Motomondiale per la seconda volta dopo l'edizione del 2025.

Moto2 alle 12.15 su Sky Sport

Le emozioni di questa domenica ungherese sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.