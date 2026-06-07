- Salac (2° in griglia): 6^ prima fila in Moto2
- Agius (3°): 5^ prima fila in Moto2
- 1.I. Guevara
- 2.F. Salač
- 3.S. Agius
Moto2, la diretta del GP d'Ungheria (Balaton Park)
Sul circuito del Balaton Park in pista la Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto2. VIDEO
LE POSIZIONI DEI PILOTI ITALIANI
- 12° Celestino Vietti
- 15° Tony Arbolino
- 21° Luca Lunetta
I numeri di Guevara
- 2^ pole in Moto2 dopo Le Mans
- 5^ prima fila
- 19^ pole per Boscoscuro
Prima fila Moto2: Guevara/Salac/Agius
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Ungheria: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
Il rettilineo più lungo (quello della partenza/arrivo) misura 665 metri.
Il circuito presenta 17 curve: 7 a destra a 10 a sinistra.
IL LAYOUT DEL CIRCUITO
È una pista tortuosa e stretta, lunga 4,08 km e non larghissima: 12 metri.
L'anno scorso in Moto2 successo del brasiliano Diogo Moreira, oggi in MotoGP.
Nel 2025 a trionfare al debutto è stato Marc Marquez: il ducatista ha dominato quel weekend di MotoGP, con pole position e vittoria sia nella Sprint Race che nella gara lunga.
Due anni più tardi, il 12 luglio 1992 - sempre sull'Hungaroring - l'ultima volta del Motomondiale in Ungheria: successi di Eddie Lawson in classe 500, doppietta italiana in 250 (1° Luca Cadalora, 2° Loris Reggiani) e vittoria di Alessandro Gramigni in classe 125 (3° Fausto Gresini).
UN PO' DI STORIA
Il primo Gran Premio d’Ungheria si è svolto il 2 settembre 1990 sull'Hungaroring: vittorie di Michael Doohan in classe 500, di John Kocinski in classe 250 e di Loris Capirossi in classe 125 (3° un altro italiano, Bruno Casanova).
La struttura sorge nell’area occidentale del Paese, a 85 km da Budapest. La capienza dell'impianto è di 120mila spettatori.
Benvenuti a Balaton Park
Situato vicino al lago Balaton - il più grande dell'Europa centrale - il circuito è stato inaugurato nel maggio 2023 e ospita il Motomondiale per la seconda volta dopo l'edizione del 2025.
Moto2 alle 12.15 su Sky Sport
Le emozioni di questa domenica ungherese sono appena cominciate! Dopo la Moto3, alle 12.15 sarà la volta della gara di Moto2: in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.