Il leader del Mondiale, già vincitore della Sprint di sabato e in pole ad Aragon, è stato anche il più veloce nel warm up del Motorland: alle sue spalle il fratello Alex, 3° Acosta, 4° Bezzecchi, 5° Bastianini, 6° Bagnaia. Brutta caduta per Augusto Fernandez, ma non dovrebbero esserci particolari conseguenze per il pilota spagnolo.

RISULTATI E HIGHLIGHTS