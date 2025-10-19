Moto3, GP Australia (Phillip Island): la gara in diretta live
Sul circuito di Phillip Island si parte con la Moto3 e il beniamino di casa Kelso in pole position. Scattano dalla prima fila anche il campione del mondo Rueda e Lunetta. A seguire la Moto2 alle 4.15 e gran finale alle 6 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sui nostri liveblog
Giro 6/21
Rueda passa Kelso! I due stanno conducendo una corsa a parte: hanno già un vantaggio di quasi 4 secondi su Carpe, Fernandez e Lunetta. Risale Bertelle: il veneto è 8°.
Giro 4/21
- 1) Kelso
- 2) Rueda
- 3) Carpe
- 4) Fernandez
- 5) Lunetta
- 10) Bertelle
- 11) Pini
- 14) Nepa
- 19) Carraro
Giro 3/21
Kelso e Rueda già in fuga con un secondo su Fernandez. Roulstone finisce sulla ghiaia! Lunetta risale in 5^posizione, Bertelle è 9°.
Giro 2/21
Kelso allunga su Rueda, lontano due decimi dall'australiano. Super rimonta di Roulstone, 4°: era partito 13°! Lunetta non ingrana: è 8°. Bertelle risucchiato in 12^posizione, 14° Pini.
Giro 1/21
Kelso mantiene la prima posizione, seguito da Rueda e Furusato, Lunetta è 6°.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Meteo
Giornata soleggiata, ma soffia un vento fortissimo, che trascina anche molta sabbia sulla pista australiana.
Foggia out
Il romano è rimasto a casa: costretto a saltare la tappa australiana a causa di una polmonite.
LE POSIZIONI DEGLI ALTRI ITALIANI
- 10° Pini
- 11° Nepa
- 15° Carraro
- 26° Rossi
Bertelle is back
Il team Mta festeggia anche la seconda fila (con il quinto tempo) di Matteo Bertelle, rientrato da due gare dopo l’infortunio che l’ha obbligato a una lunga convalescenza. In pista, i due compagni di squadra si sono aiutati a vicenda con un buon lavoro di coppia che ha beffato il campione del mondo Rueda.
Curiosità
Kelso è diventato il primo 'aussie' nella storia della Moto3 conquistare la pole nel GP di casa.
KELSO IN POLE
Record della pista per l'australiano in qualifica con il super tempo di 1:34.056.
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
MotoGP a Phillip Island: l'analisi del circuitoVai al contenuto
Il rettilineo di partenza, molto tecnico, è inferiore al chilometro (circa 900 metri).
La pista
Il circuito è lungo 4.400 metri e largo 13, con 12 curve: 7 a sinistra e 5 a destra.
Sempre l'anno scorso in Moto3 vittoria di Alonso, in Moto2 successo di Aldeguer.
Com'è andata nel 2024
In MotoGP, l'anno scorso, Marc Marquez ha vinto a Phillip Island battendo Jorge Martin al termine di uno strepitoso duello di sorpassi e controsorpassi nel finale di gara. Terzo Bagnaia, quarto Fabio Di Giannantonio davanti a Bastianini, Morbidelli e Binder. Scivolata per Bezzecchi, che ha chiuso ultimo dopo essere caduto a inizio gara.
Il 'Dottore' detiene anche il primato di 15 podi, record assoluto per un tracciato del Mondiale.
THE DOCTOR
Il recordman di vittorie a Phillip Island è Valentino Rossi con 8 successi, due nella vecchia 250 e 6 in top class (come Casey Stoner).
Il più vicino al Polo Sud dell'intero campionato con 38 gradi di latitudine.
Molto spettacolare: collocato su un terreno ondulato sul ciglio di una scogliera della Victoria, sull'isola di 'Filippo', a 140 km da Melbourne.
IL CIRCUITO
La storia del tracciato australiano risale agli Anni Venti quando, ancora senza asfalto, si svilupparono le prime gare automobilistiche. La prima corsa motociclistica fu lanciata nel 1931, ma soltanto verso la metà dei Cinquanta fu costruito un circuito permanente.
Moto3 alle 3: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Australia in questa lunga notte italiana: Moto3 alle 3, Moto2 alle 4.15, gran finale con la top class alle 6. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.