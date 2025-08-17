- 1.V. Perrone
- 2.A. Piqueras
- 3.R. Yamanaka
Moto 3, GP Spielberg (Austria): la gara in diretta live alle 11
Domenica di gara per la Moto3 a Spielberg (Austria). Dalle 11 in diretta la partenza con Valentin Perrone che al Red Bull Ring ha conquistato la sua prima pole position in carriera. Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Le caratteristiche del circuito
Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.
Moto3 alle 11: il programma di oggi
