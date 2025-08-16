Moto3, Cruces in trattativa con Cip Greenpower

Adrián Cruces è il primo pilota della lista dei pretendenti per un posto sulla Ktm Moto3 di Cip Greenpower. Il pilota spagnolo, che in questa stagione corre a tempo pieno nel JuniorGp Moto2, non ha trovato posto in Moto3 nel 2025 e quindi ha provato il salto di categoria in Spagna. Ma preferirebbe entrare nel Mondiale proprio dalla Moto3, categoria in cui quest'anno ha partecipato a qualche gara da pilota sostituto con MLav e Cip.

Ed è proprio il team Cip la possibile destinazione di Cruces per il 2026. I primi contatti sono andati bene, Cip ha altre alternative ma sarebbe felicissima di accogliere Adrián. Nuovi incontri sono stati programmati per i prossimi giorni, c'è fiducia sulla possibilità di sistemare i dettagli necessari per trovare l'accordo. Cruces è la prima scelta del team Cip Greenpower.