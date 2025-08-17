Esplora tutte le offerte Sky
Moto 2, GP Austria (Spielberg): la gara in diretta live alle 12.15

Dopo la Moto3, è tempo ora della Moto2 in Austria. Manu Gonzalez, che ha conquistato la pole, partirà quarto per una penalità di tre posizioni dopo aver ostacolato Arenas in prova. Occasione per Holgado, Moreira e Celestino Vietti che scatteranno dalla prima fila. Il gran finale con la top class sarà alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTO3, VINCE PIQUERAS DAVANTI A YAMANAKA

MotoGP, possibilità Lcr per Manu Gonzalez

Il futuro del leader del Mondiale Moto2 legato a Moreira: la scelta del brasiliano può aprire la porta Honda nel team di Cecchinello

Mercato piloti: Canet da Vds, Fantic punta Arbolino o Salac

Il pilota spagnolo trova un accordo triennale per correre un altro anno in Moto2 e poi trasferirsi in Superbike: ballottaggio per sostituirlo

In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 6. Rispetto al layout in uso in Formula 1, dal 2022 per aumentare la sicurezza delle moto alla curva 2 è stata introdotta una chicane disegnata da Hermann Tilke, noto progettista di circuiti.

Le caratteristiche del circuito

Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.

Moto2 alle 12.15 su Sky

Le emozioni di questa domenica sono appena cominciate! Alle 12.15 la gara di Moto2, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.