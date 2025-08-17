Dopo la Moto3, è tempo ora della Moto2 in Austria. Manu Gonzalez, che ha conquistato la pole, partirà quarto per una penalità di tre posizioni dopo aver ostacolato Arenas in prova. Occasione per Holgado, Moreira e Celestino Vietti che scatteranno dalla prima fila. Il gran finale con la top class sarà alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTO3, VINCE PIQUERAS DAVANTI A YAMANAKA