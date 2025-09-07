- 1.D. Almansa
- 2.J. Kelso
- 3.A. Piqueras
Moto3, GP Catalunya (Barcellona): la gara in diretta live
Sul circuito di Montmelò si parte alle 11 con la Moto3 e Almansa in pole per la prima volta in carriera. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
La lunghezza del rettilineo - oltre un chilometro - è una caratteristica molto importante di questo tracciato, considerando anche che la seconda parte è in discesa e nell'economia della gara potrebbe fare la differenza.
LA PISTA
Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.
IL PRIMATO DEL DOTTORE
Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).
PILLOLE DI STORIA
Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.
IL CIRCUITO
Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1. Può accogliere fino a 104mila spettatori.
Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per ilGran Premio di Catalunya: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.