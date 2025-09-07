Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP a Barcellona: Bezzecchi 1° nel Warm up, 5° Bagnaia, 9° Marc Marquez

GP CATALUNYA

l pilota dell'Aprilia è stato il più veloce con il tempo di 1:38.826. Bez, ancora dolorante all'anca per la botta ricevuta da Aldeguer nella Sprint, è apparso comunque in buone condizioni. Secondo Alex Marquez, in pole a Barcellona. Quinto un rinfrancato Bagnaia. 'Soltanto' 9° Marc Marquez, vincitore della baby race e leader incontrastato del Mondiale. Mattinata fresca, cielo velato di nuvole in Catalogna. Gara alle 14 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

GP CATALUNYA: I RISULTATI DEL WARM UP

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
