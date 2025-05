Joan Mir (Honda) stato il più veloce con il tempo di 1:45.283 in un warm up corso sulla pista bagnata dalla pioggia e concluso in anticipo per la caduta di Alex Marquez, all'apparenza senza conseguenze per il catalano (che ha chiuso 5°). Alle spalle del maiorchino il leader del Mondiale, Marc Marquez, seguito da Morbidelli. Settimo Marini, 10° Bezzecchi, 13° Di Giannantonio, 15° Quartararo, in pole a Le Mans. In fondo Pecco Bagnaia, 20°.

