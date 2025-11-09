Moto3, GP Portogallo (Portimao): vittoria di Quiles, 10° Lunetta
Terzo successo per il pilota spagnolo e 112^ vittoria della KTM in Moto3. Sul podio del Gran Premio del Portogallo anche Piqueras e Furusato. Gli italiani: 10° Lunetta, 14° Foggia, 15° Carraro. Out Pini e Bertelle
GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA
La nuova classifica del Mondiale di Moto3
FURUSATO (3°)
8° podio per il giapponese in Moto3 (4° quest’anno).
Numeri a cura di Michele Merlino
PIQUERAS (2°)
11° podio in Moto3 (7° quest’anno) per lo spagnolo che eguaglia Niccolò Antonelli, Collin Veijer al 30° posto di tutti i tempi nella classe piccola.
KTM: 112^ vittoria in Moto3 (20^ quest’anno)
QUILES: 3^ vittoria in Moto3, 9° podio.
Gli italiani: 10° Lunetta, 14° Foggia, 15° Carraro. Out Pini e Bertelle
Sul podio anche Piqueras e Furusato
GP Portogallo, Moto3: vittoria di Quiles!
Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato
Una pista da montagne russe: l'analisi del circuito di PortimaoVai al contenuto
Com'è andata nel 2024? In Moto3 vittoria di Holgado.
Il record della pista sul rollercoaster portoghese appartiene a Marc Marquez, stabilito in sella alla Honda con la pole del 25 marzo 2023: 1:37.226 il tempo del catalano.
C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da 'montagne russe': ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.
IL CIRCUITO
Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.
In Moto2 vittoria di Moreira: Mondiale a un passo
Bezzecchi trionfa in MotoGP!
Dominio del pilota Aprilia a Portimao, nel penultimo appuntamento del campionato. ll pilota romagnolo, scattato dalla pole, blinda il terzo posto mondiale, complice la caduta di Pecco Bagnaia. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta.
Moto3 alle 15.30 su Sky Sport
Le emozioni di questa super domenica non sono finite! Dopo la Moto2 e la top class, il Motomondiale chiude in Portogallo con la Moto3: in diretta alle 15.30 su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca sul nostro liveblog.