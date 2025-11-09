Offerte Sky
GP Portogallo
Fine
Gara
M. QuilesMAR
1°
A. PiquerasPIQ
2°
T. FurusatoFUR
3°
GP Portogallo
Fine
Gara
Moto3, GP Portogallo (Portimao): vittoria di Quiles, 10° Lunetta

Terzo successo per il pilota spagnolo e 112^ vittoria della KTM in Moto3. Sul podio del Gran Premio del Portogallo anche Piqueras e Furusato. Gli italiani: 10° Lunetta, 14° Foggia, 15° Carraro. Out Pini e Bertelle

La nuova classifica del Mondiale di Moto3

FURUSATO (3°)

8° podio per il giapponese in Moto3 (4° quest’anno).

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

350° podio spagnolo in Moto3

statistiche

PIQUERAS (2°)

11° podio in Moto3 (7° quest’anno) per lo spagnolo che eguaglia Niccolò Antonelli, Collin Veijer al 30° posto di tutti i tempi nella classe piccola.

statistiche

KTM: 112^ vittoria in Moto3 (20^ quest’anno)

statistiche

QUILES: 3^ vittoria in Moto3, 9° podio.

Gli italiani: 10° Lunetta, 14° Foggia, 15° Carraro. Out Pini e Bertelle

Sul podio anche Piqueras e Furusato

bandiera a scacchi!

GP Portogallo, Moto3: vittoria di Quiles!

Ordine d'arrivo della Moto3

Tutto quello che c'è da sapere sul tracciato

Una pista da montagne russe: l'analisi del circuito di Portimao

Com'è andata nel 2024? In Moto3 vittoria di Holgado.

Il record della pista sul rollercoaster portoghese appartiene a Marc Marquez, stabilito in sella alla Honda con la pole del 25 marzo 2023: 1:37.226 il tempo del catalano.

C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da 'montagne russe': ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.

IL CIRCUITO

Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.

In Moto2 vittoria di Moreira: Mondiale a un passo

Bezzecchi trionfa in MotoGP!

Dominio del pilota Aprilia a Portimao, nel penultimo appuntamento del campionato. ll pilota romagnolo, scattato dalla pole, blinda il terzo posto mondiale, complice la caduta di Pecco Bagnaia. Sul podio anche Alex Marquez e Pedro Acosta.

Moto3 alle 15.30 su Sky Sport

Le emozioni di questa super domenica non sono finite! Dopo la Moto2 e la top class, il Motomondiale chiude in Portogallo con la Moto3: in diretta alle 15.30 su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca sul nostro liveblog.