Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Brasile
Fine
Gara
M. QuilesMAR
1°
M. MorelliM. MOR
2°
V. PratamaV. PRA
3°
GP Brasile
Fine
Gara
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI

Moto3, GP Brasile: vittoria di Quiles a Goiania, 5° Pini

Quiles approfitta della caduta di Almansa e vince a Goiania davanti a Morelli e Pratama, primo indonesiano a podio nella storia. Quinto Pini, out Bertelle. Gara caotica, interrotta dalla bandiera rossa per l'incidente di Ogden (ma il pilota sta bene) e ripartenza con una super 'sprint race' di 5 giri. A seguire la Moto2 alle 17.25 e gran finale alle 19 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog

GP BRASILE, LA GARA MOTOGP LIVE

Gli HIGHLIGHTS della gara Moto3

statistiche

Quiles: 19^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi.

Davanti: 

  • Alonso, 22 nel 2023-2024
  • Holgado 20 nel 2023-2024
statistiche

Curiosità

  • 18 anni e 12 giorni l’età media dei piloti a podio: il 6° più giovane della Moto3 
  • Record: 17 anni 10 mesi 15 giorni: Rins, A.Marquez, Vinales, Indy 2013 

Statistiche a cura di Michele Merlino

statistiche

PRATAMA (3°): primo indonesiano della storia sul podio!

statistiche

MORELLI (2°): 1° podio in Moto3

  • - 84° pilota a podio in Moto3
  • - ⁠20° in ordine d’età
statistiche

QUILES: 4^ vittoria in Moto3 (1^ quest'anno)

Eguaglia Álex Márquez, Niccolò Antonelli, John McPhee, Daniel Holgado, Iván Ortolá al 23° posto di tutti i tempi nella classe piccola.

bandiera a scacchi!

VITTORIA DI QUILES! 2° Morelli, 3° Pratama, 5° Pini

ULTIMO GIRO!

Giro 4/5

Quiles sempre al comando, Morelli a mezzo secondo. Terzo Carpe, 4° Pratama, 5° Pini. 

Giro 3/5

Quiles prova a scappare, inseguito da Morelli, Carpe e Pini, tallonato da Salmela.

Giro 2/5

  • 1) Quiles
  • 2) Carpe
  • 3) A. Fernandez
  • 4) Pini
  • 5) Salmela

Giro 1/5

Quiles davanti a tutti, poi Fernandez, Carpe e Pini! Caduta per Bertelle.

VIA ALLA GARA DI MOTO3 'BIS'!

Ci aspetta una super 'Sprint race' di 5 giri

Nuovo giro di ricognizione in corso...

I piloti tornano in pista!

Apertura della Pit lane tra 3 minuti

Gara interrotta a meno di due terzi gara: secondo il regolamento si ripartirà con una nuova gara di 5 giri e griglia 'cristallizzata' alle posizioni dei piloti nell'ultimo giro completato (Quiles dalla pole, 6° Pini).

Piloti ai box in attesa della riapertura della pit-lane.

bandiera rossa!

Attenzione: BANDIERA ROSSA!

Gara sospesa per l'incidente di Ogden: il pilota sta bene, ma ci vorrà qualche minuto per rimuovere la moto del pilota britannico.

Giro 14/24

Quiles incrementa sugli inseguitori: Adrian Fernandez, Perrone e Carpe lontani quattro secondi. Pini è 6°, in piena lotta per il podio!

Giro 13/24

Caduta di Almansa! Quiles da solo in fuga, distante quasi tre secondi dal 'treno' guidato da Perrone. Pini sale 6°, Bertelle 17°, Carraro in fondo.

Giro 11/24

  • 1) Almansa
  • 2) Quiles
  • 3) Morelli
  • 4) Perrone
  • 5) A. Fernandez
  • 9) Pini
  • 18) Bertelle
  • 22) Carraro

Giro 9/24

Ritmo infernale di Almansa, retto soltanto da Quiles. A un secondo il gruppetto con Morelli e Perrone. Pini sale in 9^posizione. Medical center per Esteban, ma il pilota sta bene.

Giro 7/24

Bruttissima caduta di Esteban! Ma il poleman di giornata si è già rialzato, fortunatamente. Almansa mantiene la leadership, poi Quiles e Perrone. 

Giro 5/24

  • 1) Almansa 
  • 2) Quiles 
  • 3) Perrone
  • 4) Morelli
  • 5) Esteban
  • 12) Pini
  • 22) Bertelle
  • 23) Carraro

Giro 3/24

Perrone davanti ora, tallonato da Quiles e Morelli. Pini è 13°, Bertelle 22°.

Giro 2/24

Morelli in testa, poi Danish, Perrone e Almansa, autore di una rimonta pazzesca.

Giro 1/24

Perrone subito al comando, seguito da Morelli e Danish, Esteban è 5°. Almansa 6°, era partito 14°! Super partenza di Quiles, salito in 7^posizione.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PRIMA DEL BRASILE

Classifica Moto3

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Griglia di partenza

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 16° Guido Pini
  • 20° Matteo Bertelle
  • 23° Nicola Carraro
statistiche

DANISH (3° in griglia): 1^ volta in prima fila in Moto3

  • primo indonesiano in prima fila da Mario Aji in Portogallo nel ’22.

Statistiche a cura di Michele Merlino

statistiche

PERRONE (2° in griglia): 5^ prima fila in Moto3

statistiche

ESTEBAN: 1^ pole in Moto3

  • è il 68° poleman nella storia della Moto3
  • è il 27° poleman per la Spagna
  • a 20 anni 7 mesi e 15 giorni è solo 47° in ordine di età alla prima pole
  • è anche la sua prima fila
  •  l'ultima pole per lui era stata nel CEV Moto3 (Valencia), il 21 maggio del 2023

Prima fila Moto3: Esteban/Perrone/Danish

Meteo

Sole e nuvole a Goiania, con l'incognita pioggia nel finale della gara di MotoGP. Temperatura attuale di 27°C.

Rossi c'è

Il recordman di vittorie è Valentino Rossi, che ha trionfato 6 volte in Brasile: nel 1997 (in 125), nel 1998 (in 250) e dal 2000 al 2003 in topclass (una in 500 e tre in MotoGP).

Valentino Rossi

©Ansa

L'Italia è la nazione più vincente nelle 13 edizioni del Motomondiale disputate in Brasile con 11 successi tra tutte le classi.

Un po' di storia

Goiania ha ospitato le prime tre gare del Gran Premio del Brasile dal 1987 al 1989; la quarta (nel 1992) si è corsa a Interlagos. Nel 1995, 1997 e dal 1999 al 2004 la competizione traslocò sul circuito di Jacarepaguá con la nuova denominazione di "Gran Premio di Rio".

Diversi i punti di sorpasso, nonostante la non eccessiva lunghezza del tracciato: curva 1-2, subito dopo il rettilineo principale; la chicane 10-11 e l'ultima curva.

I punti di frenata più difficili del circuito - che ricorda per conformazione le piste di Barcellona e Portimao - sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Brasile: l'analisi del circuito di Goiania

MotoGP in Brasile: l'analisi del circuito di Goiania

Vai al contenuto

Rispetto al tracciato originale, nella ristrutturazione del 2014 è stato modificato il tratto tra le curve 11 e 12 per aumentarne la sicurezza.

Il rettilineo dei box misura 994 metri.

La pista è lunga 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra. 

Pista di Goiania

Nel 2016, alle spalle del circuito, è stato inaugurato un parco di 66mila metri quadrati dedicato a Marcos Veiga Jardim, con decine di spazi ricreativi.

L'Autódromo Internacional sorge in zona Parque Lozandes e dal 1989 è intitolato ad Ayrton Senna.

Goiania è la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia. 

Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974, progettato dall'architetto Silas Varizo in collaborazione con l'allora pilota di aerei e auto da corsa Marcos Veiga Jardim. La consulenza tecnica venne affidata a Emerson Fittipaldi, all'epoca in procinto di conquistare il suo secondo titolo mondiale di Formula 1.

MotoGP, i risultati del Warm up

GP Brasile, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultati

GP Brasile, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultati

Vai al contenuto

Moto3 alle 16: il programma di oggi

Buon pomeriggio! È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Brasile: Moto3 alle 16, Moto2 alle 17.15, gran finale con la top class alle 19. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.