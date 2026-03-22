Quiles: 19^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi.
Davanti:
- Alonso, 22 nel 2023-2024
- Holgado 20 nel 2023-2024
Quiles approfitta della caduta di Almansa e vince a Goiania davanti a Morelli e Pratama, primo indonesiano a podio nella storia. Quinto Pini, out Bertelle. Gara caotica, interrotta dalla bandiera rossa per l'incidente di Ogden (ma il pilota sta bene) e ripartenza con una super 'sprint race' di 5 giri. A seguire la Moto2 alle 17.25 e gran finale alle 19 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog
Quiles: 19^ gara a punti consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi.
Davanti:
Statistiche a cura di Michele Merlino
Eguaglia Álex Márquez, Niccolò Antonelli, John McPhee, Daniel Holgado, Iván Ortolá al 23° posto di tutti i tempi nella classe piccola.
Quiles sempre al comando, Morelli a mezzo secondo. Terzo Carpe, 4° Pratama, 5° Pini.
Quiles prova a scappare, inseguito da Morelli, Carpe e Pini, tallonato da Salmela.
Quiles davanti a tutti, poi Fernandez, Carpe e Pini! Caduta per Bertelle.
Gara interrotta a meno di due terzi gara: secondo il regolamento si ripartirà con una nuova gara di 5 giri e griglia 'cristallizzata' alle posizioni dei piloti nell'ultimo giro completato (Quiles dalla pole, 6° Pini).
Piloti ai box in attesa della riapertura della pit-lane.
Gara sospesa per l'incidente di Ogden: il pilota sta bene, ma ci vorrà qualche minuto per rimuovere la moto del pilota britannico.
Quiles incrementa sugli inseguitori: Adrian Fernandez, Perrone e Carpe lontani quattro secondi. Pini è 6°, in piena lotta per il podio!
Caduta di Almansa! Quiles da solo in fuga, distante quasi tre secondi dal 'treno' guidato da Perrone. Pini sale 6°, Bertelle 17°, Carraro in fondo.
Ritmo infernale di Almansa, retto soltanto da Quiles. A un secondo il gruppetto con Morelli e Perrone. Pini sale in 9^posizione. Medical center per Esteban, ma il pilota sta bene.
Bruttissima caduta di Esteban! Ma il poleman di giornata si è già rialzato, fortunatamente. Almansa mantiene la leadership, poi Quiles e Perrone.
Perrone davanti ora, tallonato da Quiles e Morelli. Pini è 13°, Bertelle 22°.
Morelli in testa, poi Danish, Perrone e Almansa, autore di una rimonta pazzesca.
Perrone subito al comando, seguito da Morelli e Danish, Esteban è 5°. Almansa 6°, era partito 14°! Super partenza di Quiles, salito in 7^posizione.
Statistiche a cura di Michele Merlino
Sole e nuvole a Goiania, con l'incognita pioggia nel finale della gara di MotoGP. Temperatura attuale di 27°C.
Il recordman di vittorie è Valentino Rossi, che ha trionfato 6 volte in Brasile: nel 1997 (in 125), nel 1998 (in 250) e dal 2000 al 2003 in topclass (una in 500 e tre in MotoGP).
L'Italia è la nazione più vincente nelle 13 edizioni del Motomondiale disputate in Brasile con 11 successi tra tutte le classi.
Goiania ha ospitato le prime tre gare del Gran Premio del Brasile dal 1987 al 1989; la quarta (nel 1992) si è corsa a Interlagos. Nel 1995, 1997 e dal 1999 al 2004 la competizione traslocò sul circuito di Jacarepaguá con la nuova denominazione di "Gran Premio di Rio".
Diversi i punti di sorpasso, nonostante la non eccessiva lunghezza del tracciato: curva 1-2, subito dopo il rettilineo principale; la chicane 10-11 e l'ultima curva.
I punti di frenata più difficili del circuito - che ricorda per conformazione le piste di Barcellona e Portimao - sono situati nelle curve 4, 6, 12 e 13.
Rispetto al tracciato originale, nella ristrutturazione del 2014 è stato modificato il tratto tra le curve 11 e 12 per aumentarne la sicurezza.
Il rettilineo dei box misura 994 metri.
La pista è lunga 3,835 km, con 14 curve: 9 a destra e 5 a sinistra.
Nel 2016, alle spalle del circuito, è stato inaugurato un parco di 66mila metri quadrati dedicato a Marcos Veiga Jardim, con decine di spazi ricreativi.
L'Autódromo Internacional sorge in zona Parque Lozandes e dal 1989 è intitolato ad Ayrton Senna.
Goiania è la capitale dello stato del Goiás, a poco più di 200 km da Brasilia.
Il circuito di Goiania è stato inaugurato nel 1974, progettato dall'architetto Silas Varizo in collaborazione con l'allora pilota di aerei e auto da corsa Marcos Veiga Jardim. La consulenza tecnica venne affidata a Emerson Fittipaldi, all'epoca in procinto di conquistare il suo secondo titolo mondiale di Formula 1.
Buon pomeriggio! È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Brasile: Moto3 alle 16, Moto2 alle 17.15, gran finale con la top class alle 19. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.