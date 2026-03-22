Quiles approfitta della caduta di Almansa e vince a Goiania davanti a Morelli e Pratama, primo indonesiano a podio nella storia. Quinto Pini, out Bertelle. Gara caotica, interrotta dalla bandiera rossa per l'incidente di Ogden (ma il pilota sta bene) e ripartenza con una super 'sprint race' di 5 giri. A seguire la Moto2 alle 17.25 e gran finale alle 19 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca delle gare sul nostro liveblog

GP BRASILE, LA GARA MOTOGP LIVE