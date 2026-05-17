Per Uriarte è il 'debutto' in prima fila
Numeri a cura di Michele Merlino
Sul circuito di Barcellona si parte con la Moto3. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
Il pilota irlandese, 12° in griglia, sarà retrocesso alla 24^ casella per guida lenta in diversi settori nel corso del Q1.
Per Uriarte è il 'debutto' in prima fila
Numeri a cura di Michele Merlino
Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.
Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).
La struttura catalana accogliere fino a 104mila spettatori.
Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.
Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1.
Splende il sole a Barcellona. Possibilità di una leggera pioggia dalle 12.
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Catalunya: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.