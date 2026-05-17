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GP Catalunya
Fine
Qualifiche 2
  1. 1.V. Perrone
  2. 2.D. Muñoz
  3. 3.B. Uriarte
GP Catalunya
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Qualifiche 2
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Moto3, la diretta del GP Catalunya (Barcellona)

Sul circuito di Barcellona si parte con la Moto3. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

LIVE

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

O'Gorman penalizzato di 12 posizioni

Il pilota irlandese, 12° in griglia, sarà retrocesso alla 24^ casella per guida lenta in diversi settori nel corso del Q1.

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 12° Matteo Bertelle
  • 16° Guido Pini
  • 22° Nicola Carraro
statistiche

Per Uriarte è il 'debutto' in prima fila

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

Perrone è il 6° poleman della stagione (l'anno scorso ce ne furono 12)

statistiche

I numeri di Perrone

  • 3^ pole in Moto3, la prima da Misano '25.
  • 7^ prima fila.
  • 112^ pole KTM
  • 9^ pole argentina

Prima fila Moto3: Perrone/Munoz/Uriarte

Le caratteristiche del tracciato

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

Gran Premio di Catalunya: i segreti del circuito

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Il tracciato è lungo 4700 metri, con 14 curve (6 a sinistra e 8 a destra). Larghezza medio-ampia di 12 mt.

Rossi c'è

Il recordman sul circuito catalano è Valentino Rossi, con 10 successi: uno in 125 (1997), due in 250 (1998 e 1999) e 7 in top class (2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2016).

La struttura catalana  accogliere fino a 104mila spettatori.

Il 31 maggio 1992 ospitò la prima edizione della gara motociclistica (fino al 1995 GP d'Europa, dal 1996 ridenonimato Gran Premio de Catalunya), con le vittorie di Wayne Rainey su Yamaha nella classe 500, Luca Cadalora su Honda in 250 e di Ezio Gianola - ancora su Honda - nella classe 125.

Un po' di storia

Collocato in via Mas Moreneta a Montmeló, a venti chilometri a nord-est di Barcellona, l'impianto venne inaugurato nel settembre del 1991 con la Formula 1.

Meteo

Splende il sole a Barcellona. Possibilità di una leggera pioggia dalle 12. 

MOTOGP: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Catalunya, Mir il più veloce nel Warm up: i risultati

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Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio di Catalunya: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.