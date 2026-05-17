Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP a Barcellona: Mir il più veloce nel Warm up, 3° Bezzecchi, 12° Martin. Risultati

GP CATALUNYA

Il pilota della Honda è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 sulla pista del Montmelò, dove splende il sole (possibilità di pioggia leggera dalle 12). Secondo Quartararo, 3° Bezzecchi, leader del Mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin (che ha chiuso 12°). Quarto Acosta, che scatterà in pole a Barcellona. Quinto Bastianini, 7° Di Giannantonio, 11° Bagnaia, 15° Alex Marquez, vincitore della Sprint. Appuntamento con il GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA 

MOTOGP, GP CATALUNYA: I RISULTATI DEL WARM UP

MOTOGP, GP CATALUNYA: I RISULTATI DEL WARM UP

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Rossi: "Vorrei Ducati si impegnasse come Pecco"

a sky sport

Al termine del sabato di Barcellona, Valentino Rossi è stato ospite nello studio di Sky Sport....

Brivio saluta Trackhouse: lo aspetta la Honda

MOTOGP

Davide Brivio lascerà Trackhouse a fine stagione 2026. Il team ha ufficializzato la separazione...

Superbike a Most: Gara 1 Sportbike a Vannucci

Mondiale sbk

Primo successo in Sportbike per Matteo Vannucci, che fa sua Gara 1 a Most con l’Aprilia. Buis 2°...

Superbike, Bulega resiste a Lecuona in Gara 1

A MOST

Una grande lotta tra i due Aruba Ducati si conclude a favore di Bulega, vincitore di Gara 1 di...

Moto2: un super Vietti torna in pole, 10° Lunetta

GP CATALUNYA

Ottava pole in carriera per il piemontese. In prima fila anche Veijer e Gonzalez, attuale leader...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS