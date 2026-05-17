Il pilota della Honda è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 sulla pista del Montmelò, dove splende il sole (possibilità di pioggia leggera dalle 12). Secondo Quartararo, 3° Bezzecchi, leader del Mondiale con 2 punti di vantaggio su Martin (che ha chiuso 12°). Quarto Acosta, che scatterà in pole a Barcellona. Quinto Bastianini, 7° Di Giannantonio, 11° Bagnaia, 15° Alex Marquez, vincitore della Sprint. Appuntamento con il GP alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

CLASSIFICA - GRIGLIA