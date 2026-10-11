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Moto3, la diretta del GP Indonesia (Mandalika): 2° match point Mondiale per Quiles

Sul circuito di Mandalika in corso la gara di Moto3. Brian Uriarte è scattato in pole, secondo match point Mondiale a disposizione di Quiles. Alle 7.15 sarà il turno della Moto2 e alle 9 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

LIVE

Giro 7/20

Quiles continua a martellare, ma rischia tantissimo, va lungo e torna in pista: due secondi sul treno con Almansa, Fernandez, Carpe e Pini.  C'è un Bertelle velocissimo, salito già in 10^posizione!

Giro 5/20

Quiles vola verso il Mondiale: quasi due secondi di vantaggio su Fernandez, Carpe e un super Pini! Peccato per Bertelle, scivolato dalla 7^ alla 12^posizione dopo un contatto con Brian Uriarte.

Giro 4/20

  • 1) Quiles
  • 2) A. Fernandez
  • 3) Carpe
  • 4) Almansa
  • 5) Pratama
  • 6) Pini
  • 15) Bertelle

Giro 3/20

Quiles prova a scappare, a 7 decimi Fernandez e Carpe. Poi Carpe, Pratama e Almansa. Brutta caduta per O'Gorman

Giro 2/20

Scatenato Adrian Fernandez, in testa alla corsa per qualche curva, superato poi da Quiles! 

Giro 1/20

Almansa prende subito il comando delle operazioni, inseguito da Quiles e Adrian Fernandez. Pini è 7°, 13° Bertelle.

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3!

Giro di ricognizione in corso...

LA GRIGLIA DI PARTENZA

La griglia di partenza

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 5) Guido Pini
  • 8) Matteo Bertelle
statistiche

Se Almansa vuole eguagliare il record di pole stagionale di Martin nel 2018 (11) deve fare 4 pole negli ultimi 5 GP

Numeri a cura di Michele Merlino

statistiche

Tutti e tre i piloti sono "in sequenza” di prime file:

  • Uriarte è alla 4^
  • Almansa alla 5^
  • Carpe alla 3^
statistiche

  • ALMANSA (2° in griglia): 15^ prima fila in Moto3 (8^ quest'anno). Eguaglia Miguel Oliveira, Collin Veijer,  al 18° posto di tutti i tempi nella classe leggera
  • CARPE (3° in griglia): 10^ prima fila in Moto3 (7^ quest'anno)
statistiche

I numeri di Uriarte

  • 3^ pole in Moto3 dopo Sachsenring e Spielberg 2026 
  • 9^ prima fila

Prima fila Moto3: Uriarte B./Almansa/Carpe

Maximo campione se... LE COMBINAZIONI

  • In caso di vittoria, Quiles chiuderà i giochi iridati indipendentemente dal risultato dei suoi rivali
  • Se arrivasse secondo, per mettere le mani sul titolo dovrebbe vedere Almansa terzo o peggio
  • Se arriverà terzo, sarà campione con Almansa quarto o più indietro
  • Carpe entrerà in gioco se Quiles chiuderà fuori dal podio. Alcuni scenari che consegnerebbero il titolo a Quiles: quarto con Carpe secondo o peggio e Almansa quinto o peggio. E Uriarte? Avrà delle chance con Quiles sesto o peggio

2° match point Mondiale per Quiles

Ancora 125 punti in palio in questa stagione e secondo match point in Moto3 per laurearsi campione del mondo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), che arriva a Mandalika con 127 punti di vantaggio. Al momento la matematica tiene in gioco altri tre piloti: Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO?

Rueda vince a Mandalika al termine di una gara caotica e si laurea aritmeticamente campione del mondo. Nel finale, bruttissimo incidente per Munoz, steso da Adrian Fernandez, vincitore della corsa ma retrocesso in 6^ posizione. Sul podio con il sevillano anche gli italiani Pini e Lunetta

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di Mandalika

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IL LAYOUT

IL LAYOUT DEL TRACCIATO

La pista

  • Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra
  • Rettilineo medio-lungo di 723 metri, che si può affrontare con 5-6 marce

La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.

GP STORY

Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.

Moto3 alle 6: il programma di oggi su Sky Sport

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Indonesia: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.