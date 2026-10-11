Moto3, la diretta del GP Indonesia (Mandalika): 2° match point Mondiale per Quiles
Sul circuito di Mandalika in corso la gara di Moto3. Brian Uriarte è scattato in pole, secondo match point Mondiale a disposizione di Quiles. Alle 7.15 sarà il turno della Moto2 e alle 9 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
Giro 7/20
Quiles continua a martellare, ma rischia tantissimo, va lungo e torna in pista: due secondi sul treno con Almansa, Fernandez, Carpe e Pini. C'è un Bertelle velocissimo, salito già in 10^posizione!
Giro 5/20
Quiles vola verso il Mondiale: quasi due secondi di vantaggio su Fernandez, Carpe e un super Pini! Peccato per Bertelle, scivolato dalla 7^ alla 12^posizione dopo un contatto con Brian Uriarte.
Giro 4/20
- 1) Quiles
- 2) A. Fernandez
- 3) Carpe
- 4) Almansa
- 5) Pratama
- 6) Pini
- 15) Bertelle
Giro 3/20
Quiles prova a scappare, a 7 decimi Fernandez e Carpe. Poi Carpe, Pratama e Almansa. Brutta caduta per O'Gorman
Giro 2/20
Scatenato Adrian Fernandez, in testa alla corsa per qualche curva, superato poi da Quiles!
Giro 1/20
Almansa prende subito il comando delle operazioni, inseguito da Quiles e Adrian Fernandez. Pini è 7°, 13° Bertelle.
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 5) Guido Pini
- 8) Matteo Bertelle
Se Almansa vuole eguagliare il record di pole stagionale di Martin nel 2018 (11) deve fare 4 pole negli ultimi 5 GP
Numeri a cura di Michele Merlino
Tutti e tre i piloti sono "in sequenza” di prime file:
- Uriarte è alla 4^
- Almansa alla 5^
- Carpe alla 3^
- ALMANSA (2° in griglia): 15^ prima fila in Moto3 (8^ quest'anno). Eguaglia Miguel Oliveira, Collin Veijer, al 18° posto di tutti i tempi nella classe leggera
- CARPE (3° in griglia): 10^ prima fila in Moto3 (7^ quest'anno)
I numeri di Uriarte
- 3^ pole in Moto3 dopo Sachsenring e Spielberg 2026
- 9^ prima fila
Prima fila Moto3: Uriarte B./Almansa/Carpe
Maximo campione se... LE COMBINAZIONI
- In caso di vittoria, Quiles chiuderà i giochi iridati indipendentemente dal risultato dei suoi rivali
- Se arrivasse secondo, per mettere le mani sul titolo dovrebbe vedere Almansa terzo o peggio
- Se arriverà terzo, sarà campione con Almansa quarto o più indietro
- Carpe entrerà in gioco se Quiles chiuderà fuori dal podio. Alcuni scenari che consegnerebbero il titolo a Quiles: quarto con Carpe secondo o peggio e Almansa quinto o peggio. E Uriarte? Avrà delle chance con Quiles sesto o peggio
2° match point Mondiale per Quiles
Ancora 125 punti in palio in questa stagione e secondo match point in Moto3 per laurearsi campione del mondo per Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), che arriva a Mandalika con 127 punti di vantaggio. Al momento la matematica tiene in gioco altri tre piloti: Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO?
Rueda vince a Mandalika al termine di una gara caotica e si laurea aritmeticamente campione del mondo. Nel finale, bruttissimo incidente per Munoz, steso da Adrian Fernandez, vincitore della corsa ma retrocesso in 6^ posizione. Sul podio con il sevillano anche gli italiani Pini e Lunetta.
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Indonesia: l'analisi del circuito di MandalikaVai al contenuto
IL LAYOUT
La pista
- Il tracciato è lungo 4,3 km e largo 15 metri, con 17 curve: 11 a destra e 6 a sinistra
- Rettilineo medio-lungo di 723 metri, che si può affrontare con 5-6 marce
La struttura - che ha ospitato la MotoGP per la prima volta nel 2022 - ha una capienza di 200mila spettatori.
GP STORY
Situato nel suggestivo scenario tropicale di Lombok (West Nusa Tenggara), il Pertamina Mandalika International Circuit è stato inaugurato nel novembre del 2021 con la gara finale del Mondiale di Superbike.
Moto3 alle 6: il programma di oggi su Sky Sport
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Indonesia: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15, gran finale con la top class alle 9. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.