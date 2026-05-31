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Moto3, la diretta del GP d'Italia (Mugello)

Sul circuito del Mugello si parte con la Moto3. Non c'è il poleman Almansa, colpito da una tonsillite. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog

LIVE

ULTIMO GIRO!

Giro 16/17

  • 1) Fernandez
  • 2) O'Shea
  • 3) Danish
  • 4) Uriarte
  • 5) Esteban
  • 8) Pini
  • 16) Bertelle
  • 20) Carraro

Giro 14/17

Fernandez tenta l'allungo: tre decimi sul sorprendente O'Shea e Quiles, ma sono tutti in un fazzoletto di un paio di secondi. Pini è 12°, Bertelle 15°, Carraro 20°. 

Giro 12/14

Fernandez torna in testa dopo il mezzo giro davanti di O'Shea per la prima volta nella sua carriera! Pini e Bertelle in lotta per la 12^posizione. Carraro è 20°.

Giro 11/17

Cambia continuamente il leader della gara: al momento se la giocano Fernandez, Carpe, Kelso, O'Shea e Uriarte; ma occhio a Pini: è 10°, non distante dai primi. Bertelle è 13°.

Giro 9/17

  • 1) A. Fernandez
  • 2) Quiles
  • 3) Danish
  • 4) Carpe
  • 5) Uriarte
  • 11) Pini
  • 16) Bertelle
  • 20) Carraro

Giro 7/17

Quiles è già davanti a tutti dopo una rimonta pazzesca: era partito 14°! Brutta caduta per Salmela, ma si è già rialzato. Pini è 11°, Bertelle 18°, Carraro 20°.

Giro 6/17

È il turno di Carpe al comando del GP d'Italia. Quindi Carpe e Quiles, che si fa sempre più minaccioso! 

Giro 5/17

Cambia ancora il leader della corsa: Adrian Fernandez davanti, tallonato da Carpe, Uriarte e Kelso. Ma sono tutti in appena 3 secondi e mezzo!

Giro 4/17

  • 1) Uriarte
  • 2) Danish
  • 3) Fernandez
  • 4) Carpe
  • 5) Kelso
  • 7) Quiles
  • 16) Pini
  • 20) Bertelle
  • 21) Carraro

Giro 3/17

Bel duello ora tra Kelso e Uriarte per la testa della gara. Seguono Danish, Munoz e Carpe. Pini 16°, Bertelle risalito in 19^posizione, Carraro 21°. Out O'Gorman per problemi meccanici.

Giro 2/17

Kelso sempre davanti, poi Esteban e Danish. Quiles, leader del Mondiale, è 14°. Pini 16°, Carraro 19°, Bertelle 21°.

Giro 1/17

Buona partenza di Danish, scattato davanti a tutti per il forfait di Almansa. Ma è Kelso a passare al comando nel primo giro. 

Ai box anche un tifoso speciale: Kimi Antonelli!

si parte!

VIA ALLA GARA DI MOTO3 AL MUGELLO!

Giro di ricognizione in corso...

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE

Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO

LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI

  • 16° Matteo Bertelle
  • 18° Guido Pini
  • 24° Nicola Carraro

Kelso (2° in griglia): 20^ prima fila in Moto3, 2^ quest'anno

Eguaglia Romano Fenati, Jaume Masiá, al 10° posto di tutti i tempi in Moto3.

Numeri a cura di Michele Merlino

Danish (1° in griglia): prima pole in Moto3

Prima fila Moto3: Danish/Kelso/Uriarte

Le caratteristiche del tracciato

MotoGP al Mugello: l'analisi del circuito

MotoGP al Mugello: l'analisi del circuito

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IL LAYOUT DEL CIRCUITO

Di proprietà della Ferrari dal 1988, negli anni il tracciato è stato costantemente migliorato per potenziare gli standard di sicurezza, riuscendo a mantenere inalterata la configurazione iniziale: lungo 5,2 km, con 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra, ciascuna con un nome specifico. Il rettilineo è in salita: lungo 1141 metri.

Layout del Mugello

"MUGIALLO"

Il campionissimo di Tavullia si ripete nel 1999 in 250 e infila 7 vittorie consecutive tra il 2002 e il 2008, trascinando ogni volta all'Autodromo toscano decine di migliaia di tifosi. Così il Mugello diventa per tutti il "Mugiallo", in onore al colore caratteristico di Valentino.

A 'CASA' DI VALENTINO ROSSI

Il 'Dottore' è il recordman incontrastato del circuito, con 7 successi (e altrettante pole position) in top class. La sua prima vittoria in assoluto arriva il 18 maggio del 1997, nella sua prima gara in 125 al Mugello - quella della bambola gonfiabile "Claudia Skiffer" - che presto diventerà il suo regno.

Dopo la tragedia nel circuito stradale del Mugello (attivo dal 1914 e chiuso nel 1970, dopo la morte di un bambino investito durante le prove di una gara) si decise di costruire un impianto più sicuro, tra i comuni di Scarperia e San Piero. I lavori cominciano nel 1972 e l'area di 170 ettari. Il progetto è dell'ingegner Gianfranco Agnoletto.

MUGELLO STORY

Inaugurato il 23 giugno del 1974 con una gara di Formula 5000, il nuovo Autodromo nasce per volere dell'Automobile Club di Firenze. 

MotoGP: i risultati del Warm up

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OUT ALMANSA

Non ci sarà a sopresa il poleman di giornata, colpito da una tonsillite. Sarà Danish, dunque, a partire davanti a tutti.

Moto3 alle 11: il programma di oggi

Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Italia: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.