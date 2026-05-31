Moto3, la diretta del GP d'Italia (Mugello)
Sul circuito del Mugello si parte con la Moto3. Non c'è il poleman Almansa, colpito da una tonsillite. A seguire la Moto2 alle 12.15 e gran finale alle 14 con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. La cronaca della gara sul nostro liveblog
ULTIMO GIRO!
Giro 16/17
- 1) Fernandez
- 2) O'Shea
- 3) Danish
- 4) Uriarte
- 5) Esteban
- 8) Pini
- 16) Bertelle
- 20) Carraro
Giro 14/17
Fernandez tenta l'allungo: tre decimi sul sorprendente O'Shea e Quiles, ma sono tutti in un fazzoletto di un paio di secondi. Pini è 12°, Bertelle 15°, Carraro 20°.
Giro 12/14
Fernandez torna in testa dopo il mezzo giro davanti di O'Shea per la prima volta nella sua carriera! Pini e Bertelle in lotta per la 12^posizione. Carraro è 20°.
Giro 11/17
Cambia continuamente il leader della gara: al momento se la giocano Fernandez, Carpe, Kelso, O'Shea e Uriarte; ma occhio a Pini: è 10°, non distante dai primi. Bertelle è 13°.
Giro 9/17
- 1) A. Fernandez
- 2) Quiles
- 3) Danish
- 4) Carpe
- 5) Uriarte
- 11) Pini
- 16) Bertelle
- 20) Carraro
Giro 7/17
Quiles è già davanti a tutti dopo una rimonta pazzesca: era partito 14°! Brutta caduta per Salmela, ma si è già rialzato. Pini è 11°, Bertelle 18°, Carraro 20°.
Giro 6/17
È il turno di Carpe al comando del GP d'Italia. Quindi Carpe e Quiles, che si fa sempre più minaccioso!
Giro 5/17
Cambia ancora il leader della corsa: Adrian Fernandez davanti, tallonato da Carpe, Uriarte e Kelso. Ma sono tutti in appena 3 secondi e mezzo!
Giro 4/17
- 1) Uriarte
- 2) Danish
- 3) Fernandez
- 4) Carpe
- 5) Kelso
- 7) Quiles
- 16) Pini
- 20) Bertelle
- 21) Carraro
Giro 3/17
Bel duello ora tra Kelso e Uriarte per la testa della gara. Seguono Danish, Munoz e Carpe. Pini 16°, Bertelle risalito in 19^posizione, Carraro 21°. Out O'Gorman per problemi meccanici.
Giro 2/17
Kelso sempre davanti, poi Esteban e Danish. Quiles, leader del Mondiale, è 14°. Pini 16°, Carraro 19°, Bertelle 21°.
Giro 1/17
Buona partenza di Danish, scattato davanti a tutti per il forfait di Almansa. Ma è Kelso a passare al comando nel primo giro.
Ai box anche un tifoso speciale: Kimi Antonelli!
Giro di ricognizione in corso...
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 16° Matteo Bertelle
- 18° Guido Pini
- 24° Nicola Carraro
Kelso (2° in griglia): 20^ prima fila in Moto3, 2^ quest'anno
Eguaglia Romano Fenati, Jaume Masiá, al 10° posto di tutti i tempi in Moto3.
Numeri a cura di Michele Merlino
Danish (1° in griglia): prima pole in Moto3
Prima fila Moto3: Danish/Kelso/Uriarte
IL LAYOUT DEL CIRCUITO
Di proprietà della Ferrari dal 1988, negli anni il tracciato è stato costantemente migliorato per potenziare gli standard di sicurezza, riuscendo a mantenere inalterata la configurazione iniziale: lungo 5,2 km, con 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra, ciascuna con un nome specifico. Il rettilineo è in salita: lungo 1141 metri.
"MUGIALLO"
Il campionissimo di Tavullia si ripete nel 1999 in 250 e infila 7 vittorie consecutive tra il 2002 e il 2008, trascinando ogni volta all'Autodromo toscano decine di migliaia di tifosi. Così il Mugello diventa per tutti il "Mugiallo", in onore al colore caratteristico di Valentino.
A 'CASA' DI VALENTINO ROSSI
Il 'Dottore' è il recordman incontrastato del circuito, con 7 successi (e altrettante pole position) in top class. La sua prima vittoria in assoluto arriva il 18 maggio del 1997, nella sua prima gara in 125 al Mugello - quella della bambola gonfiabile "Claudia Skiffer" - che presto diventerà il suo regno.
Dopo la tragedia nel circuito stradale del Mugello (attivo dal 1914 e chiuso nel 1970, dopo la morte di un bambino investito durante le prove di una gara) si decise di costruire un impianto più sicuro, tra i comuni di Scarperia e San Piero. I lavori cominciano nel 1972 e l'area di 170 ettari. Il progetto è dell'ingegner Gianfranco Agnoletto.
MUGELLO STORY
Inaugurato il 23 giugno del 1974 con una gara di Formula 5000, il nuovo Autodromo nasce per volere dell'Automobile Club di Firenze.
MotoGP: i risultati del Warm up
GP d'Italia, Bezzecchi il più veloce nel Warm up: i risultatiVai al contenuto
OUT ALMANSA
Non ci sarà a sopresa il poleman di giornata, colpito da una tonsillite. Sarà Danish, dunque, a partire davanti a tutti.
Moto3 alle 11: il programma di oggi
Buongiorno! È quasi tutto pronto per il Gran Premio d'Italia: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15, gran finale con la top class alle 14. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.