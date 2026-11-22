Dodicesima meraviglia del campione iridato che rischia di cadere nel finale, ma vince pure sulla pista bagnata di Portimao in una gara accorciata a 12 giri. Sul podio anche A. Fernandez e Salmela. Quarto Almansa, che stende Uriarte all'ultimo giro. Pini chiude 8°. Alle 12.15 sarà il turno della sfida Mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class e il terzo match point per il 10° titolo di Marc Marquez. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW