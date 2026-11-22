Moto3, GP Portogallo (Portimao): Quiles vince anche a Portimao, 7° Pini. Caos finale
Dodicesima meraviglia del campione iridato che rischia di cadere nel finale, ma vince pure sulla pista bagnata di Portimao in una gara accorciata a 12 giri. Sul podio anche A. Fernandez e Salmela. Quarto Almansa, che stende Uriarte all'ultimo giro. Pini chiude 8°. Alle 12.15 sarà il turno della sfida Mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 14 il gran finale con la top class e il terzo match point per il 10° titolo di Marc Marquez. Tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
SALMELA (2°): 1° podio in Moto3
- 88° pilota nella storia ad andare a podio in Moto3
- Primo podio finlandese in Moto3
Almansa subito nel box a scusarsi con Uriarte
I numeri di Quiles
- 15^ vittoria in Moto3 (12^ quest'anno, al massimo arriverà a 13, ad una dal record di Alonso nel 2024)
- 27° podio in Moto3 (18° quest'anno, 3° consecutivo) eguaglia Jaume Masiá al 2° posto di tutti i tempi nella classe leggera
- 8^ gara a podio consecutiva, 3^ sequenza di tutti i tempi al pari di Luis Salom nel 2013 (Qatar-Germania).
Statistiche a cura di Michele Merlino
VITTORIA DI QUILES! 2° Salmela, 3° A. Fernandez
Pini chiude in 7^posizione.
Quiles rimane in piedi per miracolo! Ma Almansa stende Uriarte: che caos!
ULTIMO GIRO!
Giro 11/12
- 1) Quiles
- 2) Uriarte
- 3) Almansa
- 4) A. Fernandez
- 5) Salmela
- 8) Pini
Giro 10/12
Quiles si prende di forza il comando della corsa! Ma Uriarte e Almansa non mollano: quattro decimi il distacco dal campione del mondo.
Giro 9/12
Il quintetto procede a un ritmo praticamente identico: sarà un finale da gara Sprint! Ritiro per Yamanaka.
Giro 8/12
Gara completamente riaperta, sono in 5 davanti a giocarsi la vittoria: Uriarte, Almansa, Quiles, A. Fernandez e Salmela. Poi un buco di 11 secondi, con Pini sempre in 8^posizione.
Giro 7/12
Anche Almansa torna a bomba su Uriarte, che deve guardarsi anche dal campione del mondo Quiles: mezzo secondo il gap!
Giro 5/12
Quiles dimezza quasi lo svantaggio da Uriarte, lontano ora solo un secondo! Pini è sempre 8°.
Giro 4/12
- 1) Uriarte
- 2) Quiles
- 3) Almansa
- 4) Salmela
- 5) A. Fernandez
- 8) Pini
Giro 2/12
Uriarte ufficialmente in fuga: due secondi su Quiles e Almansa! Pini sale in 8^posizione. Pista molto bagnata ancora in diversi tratti del circuito.
Giro 1/12
Un super Brian Uriarte ha già gudagnato 7 decimi su Almansa e Quiles, Pini mantiene la 9^posizione. Caduta per Pratama.
Grande partenza di Uriarte!
VIA ALLA GARA DI MOTO3!
Giro di ricognizione in corso...
Sandro Donato Grosso LIVE dalla griglia: "Dovrebbe essere Yamanaka"
Spoiler! Tutti i piloti con le slick, tranne uno: chi sarà?
Che rischio per Quiles in pit lane! VIDEO
La griglia di partenza
Almansa LIVE dalla pole: "Dovrò fare una gara molto intelligente"
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Gara di Moto3 dichiarata 'bagnata': ridotta da 19 a 12 giri
Splende il sole a Portimao, ma la pista è ancora molto umida dopo la pioggia caduta nella notte. Da qui la decisione della Race Direction.
LE POSIZIONI DEGLI ITALIANI
- 8° Guido Pini
- URIARTE B. (2° in griglia): 12^ prima fila in Moto3 (tutte quest'anno)
- MUNOZ (3° in griglia): 8^ prima fila in Moto3
Numeri a cura di Michele Merlino
I numeri di Almansa
- 8^ pole stagionale, 3° valore per la Moto3 al pari di Rins nel 2013 e Miller nel 2014. Di più solo Jorge Martin: 11 nel 2018 e 9 nel 2017
- 10^ pole in Moto3: eguaglia Jaume Masiá al 3° posto di sempre
- 17^ prima fila in Moto3 (10^ quest'anno)
Prima fila Moto3: Almansa/Uriarte B./Munoz
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In MotoGP trionfo di un super Marco Bezzecchi, subito in fuga con la sua Aprilia dopo essere scattato dalla pole. In Moto3 successo di Maximo Quiles. In Moto2 vittoria di Diogo Moreira.
Le caratteristiche del tracciato
Una pista da montagne russe: l'analisi del circuito di PortimaoVai al contenuto
IL LAYOUT DI PORTIMAO
C'è un motivo se quella di Portimao viene definita una pista da 'montagne russe': ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita.
GP STORY
Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve: 9 a destra e 6 a sinistra.
Moto3 alle 11: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Portogallo! Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.15 e gran finale con la top class alle 14: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.