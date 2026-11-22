Lo spagnolo del team Gresini è stato il più veloce con il tempo di 1:51.898 su una pista ancora molto bagnata dopo una notte piovosa in Portogallo. Nono Bezzecchi, vincitore della Sprint e in pole a Portimao. 11° Martin. Solo un paio di giri per Marc Marquez, che avrà il suo terzo match point Mondiale (gli basterà arrivare tra i primi 9) e non vuole correre rischi dopo la caduta di sabato. Gara alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE SE... - CLASSIFICA