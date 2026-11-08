KTM: 130^ vittoria in Moto3 (18^ quest'anno)
Moto3, GP Qatar: vittoria di Almansa, sul podio anche Fernandez e Quiles. 11° Pini
Sul circuito di Lusail in pista la Moto3. Alle 15.15 sarà il turno della sfida Mondiale Gonzalez-Guevara in Moto2. Alle 17 il gran finale con la top class. Tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW
I numeri di Almansa
- 4^ vittoria in Moto3: eguaglia Álex Márquez, Niccolò Antonelli, John McPhee, Daniel Holgado, Iván Ortolá, al 24° posto di tutti i tempi nella classe piccola
- ALMANSA: 10° podio in Moto3 (9° quest'anno)
VITTORIA DI ALMANSA! 2° Fernandez, 3° Quiles
Pini, unico italiano in pista, chiude 11°.
ULTIMO GIRO!
Giro 15/16
- 1) Almansa
- 2) Fernandez
- 3) Quiles
- 4) Carpe
- 5) Kelso
- 11) Pini
Giro 14/16
Almansa sempre in testa, ma che rischio per Quiles: va largo e rischia di finire a terra, superato da Fernandez. Pini sale 10°.
Giro 13/16
Almansa indisturbato al comando, con oltre due secondi di vantaggio sulla coppia Quiles-Fernandez. Carpe e Pratama in lotta per il 4° posto. Pini inchiodato in 11^posizione.
Giro 11/16
- 1) Almansa
- 2) Quiles
- 3) Fernandez
- 4) Carpe
- 5) Kelso
- 6) Pratama
- 7) Danish
- 8) Salmela
- 9) Yamanaka
- 10) Ogden
- 11) Pini
Giro 9/16
Sale a circa un secondo e mezzo il vantaggio di Almansa su Quiles e Fernandez. Staccato Carpe. Pini 'galleggia' tra la 10^e l'11^posizione.
Giro 7/16
Almansa mantiene 1,2 su Quiles, Fernandez e Carpe, che faticano a ricucire il gap. Pini è 10°: bella rimonta finora del toscano, scattato 19° in griglia. Caduta per O'Shea dopo un contatto con il 'solito' Munoz, punito con due long lap, mentre il pilota britannico è stato portato al medical center.
Giro 4/16
- 1) Almansa
- 2) Quiles
- 3) A. Fernandez
- 4) Carpe
- 5) Salmela
- 13) Pini
Highside per Cruices, gara finita per lui.
Giro 3/16
Longo lap penalty per Munoz - già scontato - dopo il contatto che ha provocato la caduta di Uriarte. Almansa allunga: oltre un secondo su Quiles e Fernandez. Pini è 13°.
Giro 2/16
A terra Uriarte dopo un contatto con Munoz! Episodio under investigation. Almansa sempre davanti, Pini sale in 14^posizione.
Giro 1/16
Super partenza di Almansa, che prende subito il comando della gara. In scia Brian Uriarte e Fernandez, 6° il poleman Quiles, Pini è 16°.
VIA ALLA GARA DI MOTO3!
Giro di ricognizione in corso...
LA GRIGLIA DI PARTENZA
LA CLASSIFICA DEL MONDIALE
Gli highlights delle qualifiche di Moto3. VIDEO
Gli italiani: Pini 19°, out Bertelle
Il toscano sarà l'unico italiano in pista. Una brutta caduta nelle prove libere ha chiuso anzitempo il weekend in Qatar di Matteo Bertelle. Per il pilota veneto frattura del primo metacarpo della mano sinistra e operazione: a forte rischio anche gli ultimi due GP stagionali, a Portimao e Valencia.
- ALMANSA (2° in griglia): 16^ prima fila in Moto3, 9^ quest'anno
- URIARTE B. (3° in griglia): 11^ prima fila in Moto3, 11^ nel 2026
Numeri a cura di Michele Merlino
KTM: 125^ pole in Moto3 (18^ quest'anno)
I numeri di Quiles
- 6^ pole in Moto3 (4^ quest'anno): eguaglia Brad Binder, Gabriel Rodrigo, Raúl Fernández, Tony Arbolino, José Rueda, al 17° posto di tutti i tempi nella classe leggera
- 14^ prima fila in Moto3 (9^ quest'anno)
- 3^ prima fila consecutiva
Prima fila Moto3: Quiles/Almansa/Uriarte B.
COM'È ANDATA L'ANNO SCORSO
In MotoGP, doppietta Sprint-gara lunga per Marc Marquez in Qatar. In Moto3 vittoria di Canet, in Moto3 successo di Piqueras.
Le caratteristiche del tracciato
MotoGP in Qatar: storia e caratteristiche del circuitoVai al contenuto
IL LAYOUT DI LUSAIL
Il rettilineo di partenza/arrivo è lungo 1.068 metri.
La pista
Il circuito è lungo 5,38 km e largo 12 metri, con 16 curve: 10 a destra e 6 a sinistra.
Nuovo look per il circuito dal 2023 grazie ai notevoli lavori di ammodernamento con le tecnologie più innovative. Tribune rinnovate, fanzone e aree VIP più ampie e pista riasfaltata (ma il layout è rimasto lo stesso). Box più grandi per i team e un nuovo media centre, progettati dall'architetto tedesco Hermann Tilke.
GP STORY
Il Lusail International Circuit è situato a 23 km da Doha, la capitale del Qatar. Il tracciato, costruito in un anno, è costato 58 milioni di dollari, richiedendo l'impiego di quasi 1000 addetti per permettere l'inaugurazione del Gran Premio il 2 ottobre del 2004. È circondato da zone di verde sintetico studiate per impedire alla sabbia del deserto circostante di invadere la pista.
Moto3 alle 14: il programma di oggi su Sky Sport
È quasi tutto pronto per il Gran Premio del Qatar! Moto3 alle 14, Moto2 alle 15.15 e gran finale con la top class alle 17: tutto in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.