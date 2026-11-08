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MotoGP in Qatar: Di Giannantonio il più veloce nel warm up, 2° Bez, 5° Marquez, 10° Martin

GP QATAR
©Ansa

Il pilota VR46 è stato il più veloce con il tempo di 1:52.281. Secondo Bezzecchi, in pole a Losail, 3° Bastianini. Quinto Marquez, già vincitore della Sprint e al suo primo match point mondiale, mentre Martin (10°) proverà a rinviare la festa del connazionale (gli basterà 1 punto, in caso di vittoria del ducatista). Out Bagnaia, infortunato al piede dopo la brutta caduta di sabato. Gara alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI

GP QATAR, I RISULTATI DEL WARM UP

GP QATAR, I RISULTATI DEL WARM UP

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