Il pilota VR46 è stato il più veloce con il tempo di 1:52.281. Secondo Bezzecchi, in pole a Losail, 3° Bastianini. Quinto Marquez, già vincitore della Sprint e al suo primo match point mondiale, mentre Martin (10°) proverà a rinviare la festa del connazionale (gli basterà 1 punto, in caso di vittoria del ducatista). Out Bagnaia, infortunato al piede dopo la brutta caduta di sabato. Gara alle 17, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MARQUEZ CAMPIONE SE... LE COMBINAZIONI