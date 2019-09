Marini va, Bulega pure. E’ il responso della prima giornata di Misano, con i due piloti dello Sky Racing Team VR46 tirati a lucido per il GP di San Marino. Dopo un primo turno non esaltante (ventiduesimo), Luca è tornato a spingere e ha chiuso la sessione con il sesto tempo (1:38.541), davanti a Enea Bastianini e a poco più di due decimi da Augusto Fernandez che è stato il più veloce di giornata. Maro sarebbe virtualmente in Q2, in attesa di consolidare forma e crono nelle FP3 di domani. Il pilota di Urbino, inoltre, sembra avere un buon passo gara. “Questa mattina – dice Luca - non ci aspettavamo di avere un gap così elevato dai primi, mentre nella sessione del pomeriggio, solo cambiando le gomme e senza particolari modifiche sul setting, ho limato il mio miglior tempo sul giro di oltre un secondo. Dobbiamo capire cosa è successo e riuscire a fare un passo in avanti in FP3 perché siamo tutti molto vicini.”

Stamani è stato tra i più veloci e poi si è riconfermato anche nella seconda sessione. Nicolò Bulega ha fatto registrare il decimo tempo (1:38.708), davanti a Mattia Pasini e a meno di quattro decimi dalla vetta. Distacchi minimi nelle prime posizioni e tanta possibilità di migliorare nel corso delle terze Libere. Bubi ha sfoggiato un cuore sulla visiera per ricordare Checco, un suo piccolo fan scomparso prematuramente nel mese di settembre. “Nel complesso – spiega Nicolò – è stato un buon venerdì, un risultato di valore perché ho sofferto con le alte temperature che, di fatto, caratterizzeranno tutto il weekend. Un aspetto su cui dobbiamo lavorare per riuscire a stare con i migliori”.

Nieto: “Stiamo lavorando bene, speriamo di confermarci domani”

L’analisi del Team Manager Sky VR46, dopo la prima giornata di prove Libere. “Centrare la Top 10 con entrambi i piloti – commenta Pablo - è sempre un buon inizio di weekend. Misano è una pista che conosciamo bene, ma nonostante questo abbiamo fatto un po’ fatica a gestire il grip, soprattutto con l’innalzarsi della temperatura. Stiamo lavorando bene in ottica gara e speriamo di confermarci domani in qualifica”.

