Da Aragon l'annuncio della nuova squadra dello Sky Racing Team VR46 per il 2020. Marco Bezzecchi debutta con il Team di Tavullia, mentre per Andrea Migno che affianca Vietti in Moto3 si tratta di un ritorno. "Siamo davvero contenti, con SkyVR46 ci sentiamo in famiglia e ci sono tutti i presupposti per poter lavorare bene e con tranquillità nel 2020", dicono entrambi. Sky VR46 non è nuova ad un ritorno di un pilota e la prima volta portò molto bene, Francesco Bagnaia vinse il Mondiale

Sky VR46 2020: Bezzecchi la new entry, Migno il ritorno

