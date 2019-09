QP Aragon: Marini veloce, Bulega in top ten

Luca Marini ha confermato il trend del weekend che lo ha visto sempre veloce in ogni sessione. Partirà dalla quarta casella con il tempo di 1:52.435, dietro a Brad Binder e a due decimi dal poleman Alex Marquez. Maro è il primo degli italiani, il secondo è il suo compagno di box, Nicolò Bulega. Il fratello di Valentino è entrato dritto in Q2, grazie alla classifica combinata delle FP chiudendo con il secondo tempo di giornata. C’è fiducia per la gara di domani, inoltre il pilota di Urbino sembra avere anche un buon passo. “Ho perso la prima fila per soli 9 millesimi – spiega Luca - ma sono comunque soddisfatto perché è sempre importante per la gara partire a ridosso dei primissimi. Dopo Misano, sono felice delle sensazioni che ho alla guida e del lavoro fatto fino ad ora. Sono stato sempre veloce e il ritmo, con gomme usate, è molto buono. Continuiamo in questa direzione, curiamo tutti i dettagli: possiamo fare un altro piccolo step nel warm up”.

Bene anche l’altro pilota Sky Racing Team VR46 che con il tempo di 1:52.606, partirà ottavo davanti a Sam Lowes. Nicolò Bulega conferma di essere tanto competitivo sul giro secco e spera di tornare a fare punti sul circuito spagnolo. Nella classifica combinata delle FP si era piazzato tredicesimo, conquistando il pass diretto per il Q2. Sono tutti lì, i primi dieci piloti raccolti in quattro decimi: sarà fondamentale rimanere agganciati fin dai primi giri al gruppo di testa. “Sono contento del risultato di oggi – dice Nicolò - abbiamo fatto un buon lavoro fin dalle prime libere e domani in gara possiamo fare bene. Darò il massimo per rimanere nella scia dei più forti”.

Nieto: “Ottimo lavoro, sono fiducioso per la gara”

Il bilancio del Team Manager Sky VR46 al termine delle qualifiche di Aragon. "Centrare le prime file è sempre il nostro obiettivo – commenta Nieto - abbiamo fatto un buon lavoro fin dalle libere e sono fiducioso per domani. La classifica è davvero corta, Luca è rimasto a pochi millesimi dalla prima fila mentre Nicolò è ottavo con solo 3 decimi di distacco".

