Sky VR46, la Thailandia profuma di storia

Si riparte dalla Thailandia, sotto con la prima delle quattro tappe extra-europee. Dopo una settimana di sosta, si torna a fare sul serio sul circuito di Buriram. Occhio al fuso orario, sveglia puntata alle 4:00 del mattino (ora italiana) per le prime Libere delle Moto3, a seguire la Top class e la Moto2. E’ la seconda edizione del GP di Thailandia, un anno fa il Team ha monopolizzato la scena vincendo con Pecco Bagnaia, festa completata poi da Luca Marini (secondo) e prima storica doppietta per Sky VR46. E’ una tappa da cerchiare anche per Dennis Foggia che piazzò il primo podio mondiale nella “Entry class”. Sulla scia di quanto fatto nella passata stagione si arriva carichi in prossimità del weekend, come confermato dal Team Manager Sky VR46. “Una gara dal significato particolare per tutti – dice Pablo Nieto - tanti bei ricordi e tre podi. In Moto2, il primo 1-2 nella storia del Team e il terzo posto in Moto3 lo scorso anno. Un tracciato particolare, caratterizzato da lunghi rettilinei e altissime temperature”.

Moto2, Marini e Bulega ritrovano una pista “amica”

Nell’ultimo GP, Maro ha sfiorato il podio chiudendo quarto alle spalle dello spagnolo Alex Marquez. Il fratello di Valentino è reduce da tre gare consecutive a punti, ora l’obiettivo è provare a stupire a Buriram, dove ha già lasciato il segno nel recente passato. “Ad Aragon siamo stati a ridosso dei più forti in tutti i turni e - spiega Marini - ho ritrovato le sensazioni che cercavo. Ho guidato come volevo e sono stato aggressivo nei sorpassi. In Thailandia lo scorso anno siamo stati molto forti riuscendo a gestire benissimo la seconda metà di gara, il calo della gomma e le alte temperature”.

Dopo due gare a secco, in Spagna Nicolò Bulega è tornato in zona punti. Il pilota emiliano conserva un buon ricordo della Thailandia, il settimo posto nel 2018 è una buona base da cui ripartire. Per Bubi si tratterà dell’esordio assoluto in middle class sul circuito di Buriram. “Ad Aragon – dice Nicolò - ho sfiorato la top 10, un buon risultato frutto del buon lavoro fatto con tutti i ragazzi del Team. Abbiamo fatto degli step in avanti e tanta esperienza sulla strategia e la gestione del long run. La pista mi piace, anche se, lo scorso anno in Moto3 ho sofferto sui lunghi rettilinei. In sella alla Moto2 potrò godermi sicuramente di più il velocissimo layout del tracciato”.

Moto3, Foggia e Vietti puntano Buriram

L’ultimo podio due settimane fa ad Aragon, il primo la scorsa stagione proprio in Thailandia. E’ un Dennis Foggia che da cinque gare di fila va a punti, di cui le ultime tre in top ten. Adesso è il momento di spingere e “The Rocket” l’ha capito, a cinque GP dalla fine ha già migliorato lo score della passata stagione. “Sono ancora galvanizzato dal podio ad Aragon – commenta Dennis - ci voleva e adesso ritorniamo in Thailandia, una pista che lo scorso anno mi ha regalato tante emozioni. Il tracciato mi piace e possiamo fare bene”.

Aragon è stato un weekend complicato per via dell’infortunio durante le Free Practice. La frattura al quinto metatarso del piede sinistro non ha impedito comunque a Celestino Vietti di prendervi parte. Ha portato punti e ottimismo, adesso ha nel mirino un altro tracciato nuovo, l’ultimo di questa stagione. “L’impressione – spiega Cele - è quella di una pista veloce, almeno nel primo tratto, e una parte guidata che riporta sul rettilineo finale. Oltre la moto e il setup, andranno gestite anche le temperature. Venerdì ci attenderà una giornata molto impegnativa, ma sono pronto ad affrontare nuove linee e traiettorie”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Venerdì 20 settembre

Moto3 - Libere 1, ore 04.00

Moto2 - Libere 1, ore 05.55

Moto3 - Libere 2, ore 08.15

Moto2 - Libere 2, ore 10.10

Sabato 21 settembre

Moto3 - Libere 3, ore 04.00

Moto2 - Libere 3, ore 05.55

Moto3 - Qualifiche, ore 07.35

Moto2 - Qualifiche ore 10.05

Domenica 22 settembre

Moto3 - Warm up, ore 03.40

Moto2 - Warm up, ore 04.10

Moto3 - Gara ore 06:00

Moto2 - Gara ore 07.20