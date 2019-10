Proverà anche Dennis Foggia a fare del suo meglio in gara, su un circuito che gli ha regalato la prima gioia mondiale nel 2018. “The Rocket” partirà dalla quarta fila (dodicesimo) con il tempo di 1:43.380, davanti a John McPhee e a poco meno di otto decimi dal crono del suo compagno di box. Dennis, aveva ben figurato nella giornata di venerdì, faticando poi in mattinata sul bagnato. “Purtroppo, rispetto a ieri – spiega Foggia - in questo tipo di condizioni ho fatto davvero molta più fatica del previsto. Mi manca qualcosa a livello di motore per essere competitivo e domani, nel warm up, proveremo qualche nuova soluzione per riuscire ad essere performanti in gara e tentare una rimonta”.

Nieto: “Che sorpresa Vietti. Gran lavoro del Team”

Tutta la soddisfazione del Team Manager Sky VR46, al termine delle QP di Buriram. “Che pole – commenta Pablo Nieto - Siamo davvero contentissimi per Celestino e tutto il suo Team. E’ un rookie su questa pista e oggi ha sorpreso tutti. I suoi ragazzi hanno fatto un gran lavoro, ieri le cose non erano andate esattamente per il verso giusto, ma hanno dato il massimo per tornare ad essere competitivi. Quarta fila invece per Dennis, oggi ha fatto un po’ più fatica, ma domani può essere protagonista di una bella rimonta”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 6 ottobre

Moto3 - Warm up, ore 03.40

Moto2 - Warm up, ore 04.10

Moto3 - Gara ore 06:00

Moto2 - Gara ore 07.20