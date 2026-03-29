Terza vittoria di fila, la quinta contando le ultime due del 2025. Se non sciupasse tutto il sabato Marco Bezzecchi sarebbe già un tema su cui ragionare in chiave titolo. "Oggi era importante cancellare l’errore di sabato e la squadra mi ha sostenuto", le sue parole. E’ presto per ragionare sul mondiale, con 19 gare da correre, ma qualche riflessione è opportuna. Il pilota dell’Aprilia ha vinto con margine tutte le volte, scappando al via, e Martin, dopo una stagione in infermeria, è rinato sulla moto di Noale (che l’anno scorso voleva abbandonare dopo una sola gara). In Texas è tornato a vincere il sabato e ha chiuso al secondo posto la domenica. Persino Ogura, seconda stagione in MotoGP, sembra un fenomeno con la quattro cilindri di Noale: domenica ha rotto mentre puntava al podio.

Dominio Aprilia, Ducati cede ancora il passo

I valori in pista si sono capovolti. L’Aprilia comanda la classifica con entrambe i piloti, in un derby entusiasmante (Bezzecchi è tornato in testa con la vittoria di ieri). La Ducati insegue e, se cercava un primo responso ai suoi dubbi dopo le gare d’apertura corse in sordina, la risposta è rimasta in sospeso. Sulla pista prediletta dal suo campione, Marc Marquez, la pole position l’ha conquista Fabio Di Giannantonio, il migliore in pista, mentre il numero uno è incappato in un weekend storto. Bagnaia ha sorriso solo a metà e Alex Marquez è l’ombra del numero due ricoperto l’anno scorso. C’era un dubbio legato alla gomma posteriore utilizzata sia in Thailandia sia in Brasile, ma quella portata in Texas non ha sciolto del tutto il dilemma. L’ha confermato Bagnaia, al termine della gara veloce di sabato, chiusa sul podio al secondo posto, dopo aver ceduto a Martin all’ultimo giro ("un sorpasso imparabile, gomma finita").

La sfida si sposta in Europa: prossima tappa Jerez

Marquez alla vigilia della corsa ha confessato di non aver ritrovato il feeling della passata stagione con la sua Desmosedici. I postumi dell’incidente in Indonesia, lo scorso campionato, non l’hanno aiutato a ritrovare il ruolo di dominatore del 2025. Aver faticato oltremodo sulla pista dove ha regnato per sette anni, tanto da meritarsi l’appellativo di Capitan America, non fa che alimentare i dubbi sulle attuali prestazioni della Ducati che deve anche misurarsi con la crescita della concorrenza. L’Aprilia ha trovato ulteriori conferme ad Austin; la sua RS-GP è diventata il nuovo riferimento. Fin qui 4 vittorie (baby race inclusa), su piste diverse. Poi arriveranno le gare europee dove i valori in campo inizieranno a prendere contorni più chiari. Ma la sfida resta aperta.