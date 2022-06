Indyca, si corre in Michigan: gli orari su Sky

La 500 Miglia di Indianapolis è appena finita ma la NTT IndyCar Series non accenna a fermarsi e, come da tradizione, si sposta in Michigan per il 25^ Gran Premio di Detroit . Sarà la scenografica Belle Isle a fare ancora una volta da scenario sebbene questa sia l’ultima edizione corsa prima di tornare nel Renaissance Center il prossimo anno. Rimanendo nel presente, Marcus Ericsson sbarca a Detroit fresco della vittoria nella Indy500, trionfo che ha permesso allo svedese di salire in testa alla classifica piloti con un vantaggio di tredici punti su Pato O’Ward e quattordici su Alex Palou. Nonostante la deludente 500 Miglia, Power rimane vicino alla vetta e inizia il weekend di Detroit con un ritardo di ventiquattro punti rispetto a Ericsson. Decisamente più lontani Josef Newgarden, Scott Dixon, Scott McLaughlin e Colton Herta, tutti delusi dall’esito della Indy500. La stagione però è ancora molto lunga e il GP di Detroit rappresenta la giusta occasione per recuperare punti.

La pista di Belle Isle

Nell’89 la CART prende il posto della F1 nel GP di Detroit, corso fino al ’91 nel Renaissance Center. Il debutto a Belle Isle avviene nel 1992 e la corsa si svolge fino al 2001, quando scade il contratto con la CART. Niente rinnovo per i vari problemi legati a contesto e pista, considerati non all’altezza da promotori e spettatori. Solo nel 2007 e 2008 la corsa rientra nel calendario in concomitanza con l’ALMS ma la crisi economica comporta l’eliminazione dal calendario 2009. L’IndyCar ci riprova e dal 2012 inizia l’era del Dual in Detroit, doppia gara a inizio giugno appena dopo l’Indy500. Solo nel 2020 la gara non si è corsa a causa del Covid. Storia a parte, il circuito cittadino di Belle Isle misura 2.35 miglia (3,78 km) ed è composto da tredici curve, otto a destra e cinque a sinistra. Quest’anno il weekend non sarà impostato sulle due gare, perciò dovrebbe risultare meno complicato per i piloti. La gara durerà 70 giri per un totale di 164.5 miglia (266.3 km) da percorrere in una pista molto provante per l’asfalto ricco di avvallamenti, le temperature raggiunte all’interno dell’abitacolo per via dell’aeroscreen e per l’alta usura degli pneumatici. La strategia dovrebbe prevedere due soste con il primo pit stop atteso tra il 20° ed il 25° giri, Full Course Yellow a parte.