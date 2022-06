Indycar, a Detroit pole di Newgarden: i risultati

Le ultime qualifiche nella storia della IndyCar a Belle Isle premiano Josef Newgarden, autore del giro più veloce nell’ultimo turno. Sorprende il rookie Malukas, sesto, mentre deludono Power e Palou. Gara domani alle 21:30 su Sky Sport F1 Condividi

Josef Newgarden firma la sedicesima Pole Position in carriera stampando il tempo più veloce nella Fast6, ultimo turno delle qualifiche del GP di Detroit. Il portacolori del Team Penske, già partito in Pole in due occasioni a Belle Isle, ha registrato il crono di 1:15.215 battendo Takuma Sato, ottimo secondo. La seconda fila è tutta occupata dalle monoposto del team Meyer Shank Racing, terzo con Simon Pagenaud e quarto con Hélio Castroneves, piloti seguiti dalla Dallara-Chevy di Pato O’Ward, vincitore lo scorso anno della seconda manche. L’alfiere McLaren SP ha avuto la meglio su David Malukas, l’effettiva sorpresa delle qualifiche svolte nel cittadino del Michigan. Il pilota americo-lituano ha impressionato nella Q1 e nella Q2 accontentandosi poi del sesto posto nella prima Fast6 (Q3) della carriera.

Grosjean a muro: spostato al 12° posto Il primo dei piloti eliminati nel secondo turno prende il nome di Colton Herta, settimo in griglia di fronte al vincitore della Indy500 Marcus Ericsson e al sei volte campione IndyCar Scott Dixon, entrato due volte in Victory Lane a Belle Isle. Decimo Scott McLaughlin, beffato dalla bandiera rossa provocata nel finale di turno da Romain Grosjean, finito a muro nelle ultime due curve. La neutralizzazione ha determinato la fine anticipata della Fast12 (Q2) e sia McLaughlin sia Rossi non hanno trovato il modo di migliorarsi. Avendo provocato l’interruzione, Grosjean si è visto cancellare i due migliori tempi ed è stato spostato al dodicesimo posto, l’ultimo della Q2.

Chi è rimasto bloccato nella prima sessione Tra i protagonisti rimasti bloccati nella prima sessione di qualifica troviamo Rinus VeeKay, quattordicesimo, Will Power, sedicesimo e Alex Palou, diciottesimo. Palou e Power sono stati autori di un’incomprensione nel mezzo della sessione quando entrambi erano nel giro veloce separati da pochi metri. Sia Power sia Palou hanno poi abortito i rispettivi tentativi e il sospetto blocco del catalano non ha spinto la direzione gara ad investigare l’episodio. Penalità che, invece, ha colpito duramente Felix Rosenqvist, bloccato ai box dai commissari dopo aver ostruito Jimmie Johnson uscendo dalla pit road. Lo svedese ha persino perso i due migliori tempi e domani partirà ultimo. Tanta delusione anche per Graham Rahal, vincitore delle due gare del 2017. Il figlio d’arte ha fallito nel tentativo di accedere alla Q1 non andando oltre il ventitreesimo posto.