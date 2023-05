Indycar, info e orari del GP di Indianapolis

A Indianapolis inizia il mese più bello e spettacolare dell’anno. Questo fine settimana tutti in pista per l’Indy GP, poi testa alla Indy500. Live sabato 13/05 dalle 21:30 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW Condividi

Entrando nel mese di maggio la NTT INDYCAR Series si prepara ad affrontare il periodo più intenso dell’anno, stabilendosi ad Indianapolis per correre il GMR Grand Prix e, soprattutto, la 107esima edizione della 500 Miglia (28/05). Come accade dal 2014, la mitica corsa nell’ovale dell’Indiana viene preceduta dal Gran Premio organizzato nel circuito permanente, ormai tradizionale antipasto della Indy500. Escludendo il 2020, anno stravolto dalla pandemia, il GP di Indianapolis svolge il ruolo di anteprima della 500 Miglia dal 2014 e negli anni ha acquisito ancor più importanza grazie al fatto che autodromo e categoria appartengano a Penske Entertainment. Da qui si spiega il doppio appuntamento stagionale, sperimento nel 2021 dopo i tre Gran Premi del 2020 e confermato per le stagioni successive.

12 piloti in 53 punti alla vigilia dell’Indy GP Alla vigilia del GMR Indy Grand Prix la classifica piloti è particolarmente combattuta. La vittoria di McLaughlin in Alabama, i podi di Grosjean e Power, il decimo posto di Ericsson ed il quindicesimo di Newgarden (rallentato da un danno alla sospensione) hanno fatto sì che ben dodici piloti si presentassero a Indy racchiusi in 53 punti, ricordando che un weekend di gara ne assegna 54. Proprio Ericsson torna a Indianapolis da campione in carica della 500 Miglia e leader della classifica, vantando 3 punti di margine su O’Ward e 9 su Palou, entrambi molto costanti fin qui. McLaughlin, ultimo vincitore stagionale, è a 11 lunghezze dalla vetta, seguito a ruota da un Grosjean che farà di tutto per ottenere la prima vittoria in INDYCAR dopo due secondi posti consecutivi, tra l’altro nella pista in cui nel 2021 ha firmato la prima Pole ed il primo podio. Da non sottovalutare Newgarden, Power e Dixon, già vincenti nello stradale di Indy, così come Colton Herta, alle spalle del compagno Kyle Kirkwood in classifica ed intenzionato a recuperare terreno dopo un avvio di stagione poco convincente.

La pista permanente di Indianapolis Il circuito permanente di Indy è derivato dalla versione utilizzata dalla Formula 1 tra il 2000 ed il 2007, sebbene presenti importanti modifiche atte ad agevolare la competizione e rendere il layout più scorrevole. I piloti dovranno percorrere le 2.4 miglia (3,9 km) e le 14 curve per un totale di 85 giri, pari a circa 207 miglia (333 km). Attenzione al meteo considerando che le previsioni indichino un 30% di probabilità di pioggia, la stessa che lo scorso anno condizionò pesantemente la gara di maggio, chiusa in anticipo e vinta da Colton Herta davanti a Pagenaud e Power. Se il GP si dovesse correre su pista asciutta, allora le strategie potrebbero dividersi tra le due e le tre soste, ricordando che un pit stop completo in regime di bandiera verde comporti una perdita di circa 40 secondi.

Le statistiche dello stradale Indianapolis Passando ai numeri, Will Power detiene il record di vittorie nel tracciato permanente di Indianapolis grazie ai cinque successi ottenuti tra Indy GP, Harvest GP e Big Machine GP (2015, 2017, 2018, 2020, 2021). Pagenaud segue a quota tre (2014, 2016 e 2019) mentre Dixon, Newgarden, VeeKay, Herta e Rossi si spartiscono una vittoria a testa. Correndo di fatto in casa, il Team Penske punta al nono sigillo per allungare nell’albo d’oro dedicato alle squadre. Tuttavia, lo scorso anno entrambi i round nel road course sono stati vinti da Andretti, prima con Herta e poi con Rossi. Un successo a testa, invece, per SP (attualmente Arrow McLaren), Chip Ganassi e Ed Carpenter. Chiudendo con le motorizzazioni, Chevrolet vanta nove vittorie contro le quattro di Honda, raddoppiate nel 2022 grazie ai già citati trionfi di Andretti Autosport.