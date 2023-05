Indy 500, Josef Newgarden vince a Indianapolis

Si trangugia in un solo colpo il “bricco” del latte rigorosamente scelto di tipo intero da Josef Newgarden. Si beve quel latte che ha aspettato di assaporarlo per 12 lunghi anni. Lo fa passando prima dall’abbraccio dei suoi fans, parcheggiando la sua monoposto sulla brickyard e entrando da un piccolo buco nella recinzione normalmente usato dai fotografi. Lo fa raggiungendo la victory lane più importante del campionato, con tutta l’emozione del caso. Insomma il sogno che si avvera dopo due titoli che lo hanno incoronato come il migliore. Ma dopo aver sempre visto il Trofeo sfuggirgli e soprattutto dopo aver atteso così a lungo senza mai gioire. E anche in questa edizione, partire dalla diciassettesima posizione sulla griglia di questa gara non sembrava raccontare una storia diversa da quella di una Indy 500 stregata per Newgarden. E sembrava lontana anche dopo un finale così spettacolare come anche assurdo. Tre bandiere rosse per tre incidenti negli ultimi giri, sembravano complicare le cose. Soprattutto l’ultima quando con un solo giro a disposizione, avendo davanti Ericsson, vincitore in carica, era una situazione difficilmente raddrizzabile. Un giro di lancio dietro pace-car e poi l’ultimo sprint che lo ha visto mostrare nervi d’acciaio e tutto il talento possibile, per superare lo svedese e innalzare ancora una volta, la bandiera a stelle e strisce sul gradino più alto del podio. L’ultimo era stato Alexander Rossi nel 2016. Il classico prototipo del “mascellone americano” bello e vincente si è finalmente imposto nella gara più veloce e famosa al Mondo. E adesso inizia una nuova era per Josef Newgarden, quella del forte campione della Indycar, ma con l’anello più ambito al Mondo sul dito medio.