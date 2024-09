Viaggio nel mondo di uno dei giovanissimi talenti del motociclismo italiano. Fresco del suo primo podio in carriera in Moto3, il giovane pilota romano si è approcciato alle due ruote per caso, dopo essere stati rifiutato da un golf club. Il suo percorso, per uno strano scherzo del destino, è identico a quello avuto da Marco Simoncelli alla sua età, con cui condivide il numero, i risultati e il papà Paolo, che lo ha preso sotto la sua ala nella Sic58 Squadra Corse