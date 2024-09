In un infausto pomeriggio di 23 anni fa Alex Zanardi perdeva entrambe le gambe in un terribile incidente sul bastardo tri-ovale del Lausitzring. Fino a quel giorno in molti conoscevano un campione delle corse in auto, ma da lì in poi tutto il mondo ha scoperto un uomo importante, un faro nelle tenebre, una parabola innalzata da fatti reali