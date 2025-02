Introduzione

Tanto fermento a Maranello, non solo per la Formula 1 che sta per ripartire. Svelate le Hypercar 499P di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi e di Fuoco-Nielsen-Molina per il Wec 2025. Novità per la livrea, con un rosso più scuro e giallo presente in zone diverse. Qui le immagini, i dettagli tecnici e gli obiettivi in un campionato che vivrà in Qatar il suo primo atto a febbraio (21-22)