Kubica, Hanson e Ye hanno così condotto una gara perfetta, sfruttando l’eccezionale potenziale della Hypercar di Maranello per inseguire un sogno divenuto realtà alla chiusura del 387° giro di gara, quando la bandiera a scacchi ha accolto Kubica e tutto il team AF Corse. Per il polacco il successo di Le Mans sa di vera e propria rivincita sia per il ritiro all’ultimo giro del 2021, quando stava per vincere in LMP2 proprio con Ye Yifei, ma anche per ciò che il destino gli ha tolto nell’incidente del 2011, anno in cui avrebbe dovuto vestire i colori Ferrari in F1. In sostanza, un cerchio che si chiude per Kubica, riferimento in un team di altissimo livello che ha saputo unire il talento del polacco alla solidità di Hanson e Ye.